Kartal Aydos Ormanı'ndaki yangına müdahale eden itfaiye personeline silahlı saldırı
Orman yangınına müdahale eden itfaiye personeline silahlı saldırı
Kartal Aydos Ormanı'nda çıkan yangına müdahale için bölgeye giden itfaiye ekipleri araçtan iner inmez gelen silah sesleri üzerine neye uğradığını şaşırdı. Ormandaki elektrik panosundan çaldıkları kabloları yakmaya çalışan şüphelilerin tüfekle ateş açması sonrası bir itfaiye personeli karnından yaralandı. Olay sonrası bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi.
Alınan bilgiye göre Kartal Aydos Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri devriye görevi sırasında ormanda yangın görünce itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen Yakacık İtfaiye İstasyonu personeline araçtan indiğinde av tüfeğiyle ateş edildi. İtfaiye personeli Yasin Öztürk, saçmanın karnını sıyırması sonucu hafif şekilde yaralandı.
Ateş eden iki şüpheli olay yerinden kaçtı, yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.
ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine asayiş, özel harekat ve olay yerine inceleme ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince çevrede incelemede bulunuldu ve kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Şüphelilerin, ormandaki elektrik panosundan çaldıkları kabloları yaktıkları anlaşıldı.
Aydos Orman İşletme Müdürlüğü görevlisi Celil Eroğlu, yaptığı açıklamada, orman yangınlarına karşı sürekli devriye attıklarını ve bu sırada yangını görmeleri üzerine itfaiyeye haber verdiklerini söyledi.
İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme hortumunu çıkarırlarken ormandan ateş edildiğini belirten Eroğlu, daha sonra polis ekiplerine haber verdiklerini kaydetti.
"Silah sesiyle birlikte karnımda yanma hissettim"
Yaralanan itfaiye personeli Yasin Öztürk ise ihbar üzerine olay yerine geldiklerini, alevi gördükleri yerde araçtan indikleri sırada ateş edildiğini duyduklarını ve silah sesiyle birlikte karnında bir yanma hissettiğini söyledi.
Yangını söndürdüklerini ve daha sonra üzerindeki kıyafetleri çıkarıp baktığında karnından saçmanın sıyırıp geçtiğinin izinin olduğunu gördüğünü ifade eden Öztürk, ateş eden kişileri göremediklerini anlattı.