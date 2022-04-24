Kartal’da direksiyon hakimiyeni kaybeden sürücü park halindeki 4 araça çarptı.

Hayat

Başarılı yayıncılığın sesi Londra’dan duyuldu

Bu yıl Londra Kitap Fuarı’nın Mükemmellik Ödüllerinde En İyi Çocuk & Gençlik Yayıncısı Kategorisinde “Shortlist”e giren ilk Türk yayınevi 48 yıldır çocuk yayıncılığı alanında yerli ve milli eserler basan Damla Yayınevi oldu. Damla Yayınevinin sahibi Hüseyin Doğru,” Ülkemizin her alanda gösterdiği gelişmelerin ve başarıların yayıncılık sektöründe de gerçekleşiyor olması işimizi doğru yapmamız açısından bizlerin sorumluluğunu daha da artırıyor” diyerek uluslararası başarının getirdiği sorumluluğa dikkat çekti.