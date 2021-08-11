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Kastamonu felaketi yaşıyor: Bir ilçenin yok oluşunu seyrediyoruz

Kastamonu'da etkili olan kuvvetli yağmur, 8 ilçede sele neden olurken, köprüler yıkıldı, araçlar sürüklendi, mahsur kalan çok sayıda kişi kurtarıldı. Vali Avni Çakır, şu ana kadar kayıp ihbarı olmadığını ancak Bozkurt'ta bazı kişilerin, binaların çatısında mahsur kaldığını söyledi. En çok etkilenen ilçelerden biri ise Bozkurt oldu. Bozkurt İlçe Belediye Başkanı Muammer Yanık, yaşanan felaketi, "ilçemizin yok oluşunu seyrediyoruz" sözleriyle anlattı. Felakete ilişkin açıklama yapan Bakan Soylu, bazı bölgelerde su yüksekliğinin 4 metreye ulaştığını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Kastamonu felaketi yaşıyor: Bir ilçenin yok oluşunu seyrediyoruz
Kastamonu'u sele teslim

Kastamonu’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sebebiyle birçok ilçede olduğu gibi Bozkurt ilçesi de sel sularının altında kaldı. Ezine çayından taşan sel suları ile kaplanan kent merkezi, akarsu yatağına döndü.

Kastamonu'da dehşete düşüren görüntüler: Sel önüne çıkan her şeyi yıkıp geçti
OYNAT 00:55
Kastamonu'da dehşete düşüren görüntüler: Sel önüne çıkan her şeyi yıkıp geçti
Kastamonu'da şiddetli yağmur devam ederken, Bozkurt ve Azdavayilçenin büyük bölümü sular altında kaldı. Belediyenin boş halk otobüsü, sel nedeniyle suya gömüldü, birçok araç ise sürüklendi. Jandarma ekipleri, Kastamonu- Azdavay yolunda önlem aldı. İlçeye 10 kilometre kala yol, trafiğe kapatıldı. Yol kenarında bulunan derenin taştığı, ağaç parçalarının sel ile yola sürüklendiği görüldü.


Evlerin ikinci katlarına kadar ulaşan sel sularına kapılan yüzlerce araç ise denize sürüklendi. Sel sularında sürüklenen bazı araçlar ise sokak aralarında üst üste yığılarak hurdaya döndü.

Evlerinden selin görüntüsünü cep telefonu kameraları ile görüntüleyen vatandaşlar, binalarda alt katlarda oturanların üst katlara ve çatılara çıktığını, bazı vatandaşların ise sığındıkları alanlarda kurtarılmayı beklediğini dile getirdi.

Belediye Başkanı Yanık: 5 saattir kesintisiz devam ediyor

Bozkurt İlçe Belediye Başkanı Muammer Yanık, yaptığı açıklamada, "Dünden itibaren yağışlar başlamıştı, öğleden itibaren şiddetli bir şekilde vurdu. 5 saattir kesintisiz devam etmekte, ilçemiz tarihinde böyle bir felaket görmedi. Şiddetli bir şekilde devam ediyor. Çaresiz şekilde ilçemizin yok oluşunu seyrediyoruz."

Bakan Soylu sel felaketinde son durumu açıkladı: Su yüksekliği 4 metreye ulaştı

Şu an iş makineleriyle herhangi bir şey yapma şansı sıfır. Denizle neredeyse birleşti, ilçemizden geçen bir ırmak var.

Bazı çatılarda vatandaşlarımız var. Öğleden itibaren helikopterimiz yola çıktı ama görüş açısı çok kısıtlı.

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