Kastamonu felaketi yaşıyor: Bir ilçenin yok oluşunu seyrediyoruz

Kastamonu’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sebebiyle birçok ilçede olduğu gibi Bozkurt ilçesi de sel sularının altında kaldı. Ezine çayından taşan sel suları ile kaplanan kent merkezi, akarsu yatağına döndü.
Evlerin ikinci katlarına kadar ulaşan sel sularına kapılan yüzlerce araç ise denize sürüklendi. Sel sularında sürüklenen bazı araçlar ise sokak aralarında üst üste yığılarak hurdaya döndü.
Evlerinden selin görüntüsünü cep telefonu kameraları ile görüntüleyen vatandaşlar, binalarda alt katlarda oturanların üst katlara ve çatılara çıktığını, bazı vatandaşların ise sığındıkları alanlarda kurtarılmayı beklediğini dile getirdi.
Belediye Başkanı Yanık: 5 saattir kesintisiz devam ediyor
Bozkurt İlçe Belediye Başkanı Muammer Yanık, yaptığı açıklamada, "Dünden itibaren yağışlar başlamıştı, öğleden itibaren şiddetli bir şekilde vurdu. 5 saattir kesintisiz devam etmekte, ilçemiz tarihinde böyle bir felaket görmedi. Şiddetli bir şekilde devam ediyor. Çaresiz şekilde ilçemizin yok oluşunu seyrediyoruz."
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Şu an iş makineleriyle herhangi bir şey yapma şansı sıfır. Denizle neredeyse birleşti, ilçemizden geçen bir ırmak var.
Bazı çatılarda vatandaşlarımız var. Öğleden itibaren helikopterimiz yola çıktı ama görüş açısı çok kısıtlı.