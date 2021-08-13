Doğum yapmak üzere olan kadın helikopter ile Sinop’a yetiştirildi

Selin vurduğu Kastamonu’da arama ve kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Sel nedeniyle altyapının çöktüğü, elektrikler ve suların kesildiği, aynı zamanda iletişim hatlarında büyük sorunların yaşandığı Kastamonu’da tehlike arz eden bölgelerde kurtarma faaliyetleri sürüyor. 112 Acil Çağrı Merkezi ile Bozkurt’ta konuşlandırılan Mobil Hareket Merkezine gelen ihbarlar değerlendiriliyor. Bu kapsamda selin vurduğu Çatalzeytin ilçesinde Devlet Hastanesinin işlevini yitirmesi üzerine sancıları artan kadın için askeri helikopter harekete geçti. Askeri helikopter, 9 aylık hamile kadının bulunduğu noktaya hareket etti. Hamile kadın askeri helikoptere alınarak en yakın bölge olan Sinop Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hamile kadının burada tedavi altına alındığı ve doğumunun da çok yakın olduğu öğrenildi.

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Mahsur kalan 3 kişi, İnebolu Devlet Hastanesi’ne getirildi

Öte yandan sel afetinin yaşandığı Kastamonu’nun bir diğer ilçesi Küre’de de arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Küre’nin Güllüce köyünde yolların ve köprülerin yıkılması üzerine evlerinde mahsur kalan ve yaralı olan 3 kişi, askeri helikopter ile bulundukları yerden alınarak İnebolu’ya getirildi. İnebolu Devlet Hastanesinin önünde bulunan boş alana indirilen yaralı 3 kişi, sağlık ekiplerince tedavi altına alındı. Sedye ile hastaneye taşınan hastaların müşahede altına alındıkları ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Askeri helikopter, selde mahsur kalan 12 kişiyi daha kurtardı

Sel afetinin yaşandığı bir diğer ilçe olan İnebolu’da da tahliye çalışmaları sürüyor. İnebolu’ya bağlı Çaydüzü köyünde oksijen tüpüne bağlı 1’i yaşlı şahıs olmak üzere toplamda 12 mağdur vatandaş, Jandarma Genel Komutanlığına ait askeri helikopter ile bulundukları alandan alındı. Kurtarılan hasta vatandaşlar, helikopter ile Kastamonu Havalimanı’na getirildi. Helikopterden indirilen hastalar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındılar.

Ayrıca sel afetinin yaşandığı İnebolu’nun Özlüce köyünde de kayıp vatandaşlar için ekiplerin arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.