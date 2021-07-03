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KASTAMONU

Bir keneden ölüm haberi de Kastamonu'dan

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde kene ısırması sonucu hastaneye kaldırılan 65 yaşındaki şahıs, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Vefat eden şahıs, alınan tedbirler eşliğinde toprağa verildi.

Haber Merkezi İHA
Kastamonuda kenenin ısırdığı şahıs kurtarılamadı
Muammer Türlü’nün cenazesi, özel kıyafetli vatandaşlar tarafından köy mezarlığında defnedildi.

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesi Yukarı Dikmen köyünde ikamet eden Muammer Türlü (65), kene ısırması şikayetiyle Tosya Devlet Hastanesine başvurdu. Muammer Türlü, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı (KKKA) teşhisi konulan Muammer Türlü, daha sonra da Ankara’ya sevk edildi. Türlü, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tosya ilçesi Yukarı Dikmen köyüne getirilen Muammer Türlü’nün cenazesi, gerekli tedbirler alınmasının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında, özel kıyafetli vatandaşlar tarafından köy mezarlığında defnedildi.

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