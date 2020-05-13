Kastamonu'da muhtardan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşla destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millî Dayanışma Kampanyası’na destek veren Mukadder Hanım ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için yüzüğünü gönderen Mukadder Hanım ile gerçekleştirdiği görüşmeyi paylaştı. Erdoğan paylaşımında, 'Bugün bizlere mektup yazan ve Millî Dayanışma Kampanyası'na destek için yüzüğünü gönderen Mukadder hanımla görüştük. Mukadder hanımın ve milletimizin her bir ferdinin bu kadirşinaslığını unutmak mümkün mü?.. Bu aziz millete hizmet etmeyi bizlere nasip eden Allah'a hamdolsun' ifadelerin kullandı.



