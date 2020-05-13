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Gündem Kastamonuda muhtardan Milli Dayanışma Kampanyasına 5 maaşla destek
KASTAMONU

Kastamonu'da muhtardan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşla destek

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir köy muhtarı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşını bağışlayarak katıldı.

Haber Merkezi AA
Beş aylık maaşını bağışladı.
Beş aylık maaşını bağışladı.
  • Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan kampanyaya katılan Kuşçu köyü Muhtarı Mehmet Yıldırım'ı ziyaret ederek kutladı.

Yıldırım, 25 yıldır muhtarlık yaptığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının kendisini çok heyecanlandırdığını dile getiren Yıldırım, "Onun çağrısını duyunca hiç tereddüt etmeden, 'Ben de bu işte varım' dedim. 5 aylık maaşımı bu kampanyaya bağışladım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millî Dayanışma Kampanyası’na destek veren Mukadder Hanım ile görüştü
OYNAT 02:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millî Dayanışma Kampanyası’na destek veren Mukadder Hanım ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için yüzüğünü gönderen Mukadder Hanım ile gerçekleştirdiği görüşmeyi paylaştı. Erdoğan paylaşımında, 'Bugün bizlere mektup yazan ve Millî Dayanışma Kampanyası'na destek için yüzüğünü gönderen Mukadder hanımla görüştük. Mukadder hanımın ve milletimizin her bir ferdinin bu kadirşinaslığını unutmak mümkün mü?.. Bu aziz millete hizmet etmeyi bizlere nasip eden Allah'a hamdolsun' ifadelerin kullandı.


Türk milletinin çok özel olduğunu vurgulayan Yıldırım,

  • "Biz İstiklal Savaşı'nı kazanmış, 15 Temmuz'u atlatmış bir milletiz. Bu salgını da hep birlikte atlatacağız. Önemli olan birlik beraberlik içinde olmamız." ifadesini kullandı.

Yıldırım, İlçe Kaymakamı Açıkgöz'e teşekkür etti.

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