Kastamonu'daki selde tomruklar evleri böyle parçaladı: İlk defa böyle bir şey görüyoruz duvarları yıkıp odalara kadar girmiş

Kastamonu’da 11 Ağustos’ta etkili olan şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen sel Abana, Azdavay, Bozkurt, Cide İnebolu ve Küre Cide ilçelerinde hayatı adeta felç etti. Yağış sonrası meydana gelen sel nedeniyle onlarca araç sürüklendi, onlarca iş yeri sular altında kaldı. Selin vurduğu bölgelerden bir tanesi olan Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde metrekareye 143,9 kilogram yağış düştü. Şiddetli sel sularına dayanamayan Azdavay ilçesinde Daday ilçesine bağlayan köprü yıkıldı. Sel sularının dağlardan kopardığı tomruklar evlerin duvarlarını yıktı.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI



Üst katlarına kadar sel suyu ve tomrukların dolduğu evlerde ve iş yerlerinde vatandaşlar temizlik çalışmalarına başladı. Sel sularının çekilmesinin ardından Azdavay Kaymakamlığı ve Azdavay Belediyesi de selin yaralarını sarmak için harekete geçti. Belediye ekipleri şehir içinde temizlik çalışması başlattı. Karayolları Genel Müdürlüğü yıkılan köprüde incelemelerde bulundu.

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İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY BAŞIMIZA GELDİ



Selde yaşadıklarını anlatan ilçe sakinlerden Fatma Kılıç, “Burası bizim evimiz. İş yerimiz hemen alt tarafta. 60 yaşındayım, Azdavay’da şu ana kadar hiç böyle bir şey yaşamadık, görmedik. İlk defa böyle bir şey başımıza geldi. Üst tarafımız orman, ormanlık alandan ağaçlar geldi. Evimizin içerisine kadar girdi, taşlar, topraklar evimizin içinde. Sularımız yok, elektriklerimiz kesik ama bizim için tehlike daha geçmiş değil. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Hala toprak kayıyor. Ağaçların sadece kökleri kalmış. Biz artık evimizi falan bıraktık, ağaçlar üzerime doğru gelecek” dedi.

KAHVALTI HAZIRLIYORDUM NE OLDUĞUNU ANLAMADIM

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Kahvaltı hazırladığı sırada sele yakalandığını dile getiren Kılıç, “Olay esansında evde idim, ne olduğunu anlamadım. Sabah kahvaltısı hazırlıyordum. Ne olduğunu anlamadım, büyük bir kütleme meydana geldi. Eşim baktı, duvarlar patlamış dedi. Ben normal sel oldu da duvar patladı zannettim. Olayın bu derece olduğunu hiç düşünmedim. Tahmin bile edemedim. Türkiye çapında bir afet yaşıyoruz. Bu da bizim nasibimize düşen. Allah’tan geleni kabul ediyoruz, Allah herkese yardımcı olsun ama şu anda bizim burada daha tehlike geçmiş değil. Burasının biran önce tedbirinin alınması gerekiyor. Ben bunu bekliyorum. Bizim nasibimize bu düştü, yapabileceğimiz bir şey yok. Allah herkese yardım etsin, şükür canımız sağ”

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TOMRUKLAR EVİ YIKTI



İlçe sakinlerinden Aydın Güneş ise, “Gördüğünüz üzere evimiz bu hale geldi. Tomruklar evin duvarını yıkıp odalara kadar girmiş. Hala ormanlık alandan toprak kaymaları oluyor. Ben 61 yaşındayım, böyle afet görmedim. Allah beterinden saklasın. Bütün halkımıza ilçemize geçmiş olsun. Burada bacanağımızın evi var. Tomruklar evin içerisine kadar girmiş. Buradan ağaçları çıkarmaya çalışıyoruz. Elimizden başka bir şey gelmiyor. Her yer çamur akıyor” diye konuştu.

FOTOĞRAF 7 İlçede sel felaketinin ilk gününde bir bina tamamen yıkılırken yanındaki binada ise hasar meydana geldi. Felaketin ikinci gününde ise başka bir binada daha kısmen hasar oluştu. Yıkılma tehlikesi bulunan iki bina, görevlilerce tahliye edildi. Yıkılan binada arama kurtarma çalışması yapılıyor. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve jandarma teşkilatına bağlı arama kurtarma ekipleri, Ezine Çayı mevkisinde yıkılan bir apartmanın enkazında çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin yoğun çalışması drone ile havadan görüntülendi. Deprem sonrası enkaz fotoğrafları gibi: Selde yıkılan apartmanda arama kurtarma çalışması yapılıyor Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrası bölgeden gelen fotoğraflar deprem sonrası enkaz fotoğraflarını andırıyor. Sel felaketi nedeniyle yıkılan apartmanda arama kurtarma çalışması yapılıyor.









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FOTOĞRAF 13 Kentte önceki gün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış, sel ve heyelanlara neden oldu. Ayancık'ta metrekareye 240 kilogram yağış düştü, dereler taştı, yollar ulaşıma kapandı. Yenikonak köyünde tek katlı ev, Türkeli ilçesinde de beton şantiyesine ait tek katlı bina sel sularına kapıldı. Kentte sel ve heyelanların hasarı da gün ağarınca ortaya çıktı. Birçok yol, göçükler nedeniyle ulaşıma kapandı. Sinop-Türkeli-Ayancık yolu ulaşıma kapanırken, bölgedeki çalışmalarda Karayolları'ndan 5 kamyon, 4 dozer, 3 greyder kullanıldı. Ayancık'tan geçen derenin taşması sonucu ilçe merkezini su bastı. İlçede bazı ev ile iş yerlerinin zemin ve bodrum katları selin sürüklediği moloz, taş ve odunlarla kaplandı, otomobiller gömüldüğü moloz yığınlarında kayboldu. Selle sürüklenen ağaç parçaları ve kütükler de deniz yüzeyini kapladı. Sabah saatlerinde ekipler, ilçede moloz yığınlarını kaldırmak için çalışma başlattı. Bölge halkı da çamurla dolan iş yerlerini temizlemeye çalıştı. Sinop’ta selin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı Sinop'un Ayancık ilçesinde metrekareye düşen 240 kilogram yağışın ardından bölge halkının evlerinde mahsur kaldığı, altyapı ve üstyapıda hasarların meydana geldiği sel ve taşkının hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı. Ev ile iş yerlerinin zemin ve bodrum katları selin sürüklediği moloz, taş ve odunlarla kaplandı; otomobiller balçığa gömüldü. BiP'te paylaş

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