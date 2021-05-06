Kavga ihbarına giden polis ekibine silahlı saldırı!

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi Dutlu Sokak’ta gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz 2 kişinin sokak ortasında kavga ettiği ihbarını alan polis ekipleri, bölgeye doğru hareket etti.

Kısa sürede kavga yerine gelen polis memuru Ramazan Akyar ile ekip arkadaşı, kavgaya müdahale etmeye çalıştığı sırada, şüphelilerden biri belindeki tabancayı çekip, ekiplerin üzerine ateş açarak kaçmaya başladı.

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekiplerinin şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Şüphelinin tabancasından çıkan mermilerden biri polis memuru Ramazan Akyar’ın bacağına ve kavgaya tutuştuğu diğer gencin ise ayağına isabet etti. Eli silahlı şüpheli, olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Ramazan Akyar’ın ekip arkadaşının anonsu üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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Bursa’da kavga olayına müdahale etmek için olay yerine giden bir polis memuru, kimliği belirsiz şüphelinin tabancasından çıkan mermi ile yaralandı.

Ekipler, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatırken, yaralı polis memuru Razaman Akyar ve kimliği henüz belirlenemeyen genç, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde görev yaptığı öğrenilen Ramazan Akyar’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Ekiplerin, şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Bursa’da kavga olayına müdahale etmek için olay yerine giden bir polis memuru, kimliği belirsiz şüphelinin tabancasından çıkan mermi ile yaralandı.

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FOTOĞRAF 16 Edinilen bilgiye göre olay saat 02.30 sıralarında Çalıkuşu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Yusuf İ. (33) yönetimindeki 35 F 5147 plakalı BMW marka araç, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. İlçenin ara sokaklarına kaçmaya başlayan araç ile polis ekipleri arasında başlayan kovalamaca başlarken, polis ekipleri ilçeyi abluka altına aldı. Polise yakalanacağını farkeden şüpheli araç İzmir Çevreyolu üzerinden Buca istikametine girerken, Bornova, Bayraklı, Karşıyaka istikameti boyunca Çiğli’ye kadar süratli bir şekilde kaçtı. Çevreyolu Çiğli mevkiinde polisin kapama noktasından yol kenarındaki bariyerlere sürterek kaçmayı başaran şüpheli araç, İzmir Doğal Yaşam Parkı yakınındaki kavşaktan geri dönerek Karşıyaka ilçesi Mavişehir sapağından Caher Dudayev Bulvarı’na giriş yaptı. Araç, cadde üzerinde bulunan akaryakıt istasyonu yakınında, kendisini yakalamak isteyen polis arabasına çarparak kaza yaptı. Yaklaşık 1 saat süren kovalamaca, trafik kazası ile son bulurken, meydana gelen kazada 1 komiser hafif şekilde yaralandı. Yaralanan komiser olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan komiserin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Karabağlar ilçesinde polis ekiplerinden kaçmaya başlayan ve yaklaşık 1 saat süren kovalamacanın ardından yakalanan Yusuf İ., sebep olduğu kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza yaptığı araçtan çıkarak yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli burada polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Öte yandan polis ekipleri tarafından yapılan aramada, uyuşturucu madde, uyuşturucu madde içmekte kullanılan düzenek ile testere ele geçirildi. Ayrıca, şüphelinin kaçtığı güzergah üzerinde otomobilinden poşet attığı belirlenirken, polis ekipleri poşetin bulunması için arama başlattı. Şüpheli Yusuf İ.’nin kendisini durdurmak isteyen polis otosuna çarptığı kaza anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüpheli Yusuf İ., kendisini durdurmak isteyen polis otosuna çarptığı ve savrulan polis otosunun kaldırıma çarptığı, polis otosunun istasyonda bulunan benzin pompasına 50 santimetre kala durduğu görüldü. Birçok suçtan kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, kendisine sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve trafiği tehlikeye atmaktan da idari işlem uygulandığı bildirildi. İzmir’de nefes kesen kovalamaca: Polis otosuna çarpınca yakayı ele verdi İzmir'in Karabağlar ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan araç sürücüsü ile ekipler arasında başlayan kovalamaca, şüpheli aracın Karşıyaka ilçesinde polis arabasına çarptığı kaza ile son buldu. Meydana gelen olayda 1 polis yaralanırken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. BiP'te paylaş

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