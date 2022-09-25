Kavgaya motosikletiyle dalıp sopayla vurduğu adamı kanlar içinde bıraktı

Kavgaya dahil olan işyeri sahibi Tamer D. ise motoruyla kavgaya hızla daldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Edirne’nin Araplar Mahallesinde meydana geldi.

İddiaya göre bir süredir işyeri sahibi Tamer D. ile beraberliği olan Sibel S. boşanma aşamasındaki eşi Zafer S’nin çalıştığı yere giderek zorla ticari taksiye bindirmek istedi. Sibel S. taksiye binmek istemeyince Zafer S., olaya müdahale eden işyeri çalışanları ve çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü.

Kavgaya dahil olan işyeri sahibi Tamer D. ise motoruyla kavgaya hızla daldı. Zafer S. başından ve çeşitli yerlerinden aldığı sopa darbeleriyle kanlar içinde kaldı.

O anları ise bir vatandaş telefon kamerasıyla saniye saniye kayda aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Zafer S’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavisi yapılan yaralı daha sonra taburcu edildi.

Polis ekipleri Tamer D. ve kavgaya karışanları gözaltına aldı. Edirne adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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FOTOĞRAF 6 Kaza, Serinhisar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli’den Antalya istikametine doğru giden Erkan Ramazan Ö. idaresindeki 64 DT 606 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması nedeniyle kontrolden çıkarak ters şeride girdi. Kontrolsüz bir şekilde ilerleyen otomobil, Denizli istikametine doğru seyir halinde olan Mahmut Ü. idaresindeki 20 YA 611 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç yolun kenarına savrularak durabildi. Kazaya gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Sıkışan sürücüler itfaiyenin yardımıyla çıkarıldı

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri her iki araçta bulunan yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirirken, itfaiye ekipleri ise otomobil içerisinde sıkışan yaralıları kurtarmaya çalıştı. Acıpayam itfaiyesinin yoğun çalışması sonucu yaralılar sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sürücü Erkan Ramazan Ö. ile yolcu konumunda bulunan Metehan D., Yeter. D, ile sürücü Mahmut Ü. ve yolcu konumunda bulunan Sinan Ü., Hatice Ü., Baran Ü., Öykü Ü., Dilek .Ü., Ümmü Gülsüm Ü. ambulansla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Çarpışma sonrası maddi hasarın meydana geldiği kazada iki otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Öte yandan, hastaneye kaldırılan 2 buçuk yaşındaki Öykü Ünlü doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öykü Ünlü otopsisi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adlı Tıp Morguna kaldırıldı. Kazada araç içerisinde bulunan yaralılardan 8’inin sağlık durumun iyi olduğu, 1 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Lastiği patlayan otomobil dehşet saçtı: Bir bebek öldü, dokuz kişi yaralandı Denizli'de lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan otomobilin karşı şeritteki araçla kafa kafaya çarpışması sonucu 1 bebek hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

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FOTOĞRAF 9 Olay, Beşiktaş Ortaköy’de 8 Eylül Perşembe saat 01:30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, tanınmış bir eğlence mekanına gelen biri kadın 3 kişi, kapıdaki güvenlikler tarafından içeri alınmadı. Bunun üzerine kısa süreli sözlü tartışma yaşanırken, içeri alınmayan kişi bir anda güvenlik görevlilerinden birine kafa attı. Arkadaşlarının aldığı darbeyi gören takım elbiseli yaklaşık 10 güvenlik görevlisi, kafa atan kişiyle birlikte yanındaki erkeği ve kadını yere yatırıp tekme ve yumruklarla darbetti. Bir türlü sakinleşmeyen güvenlik görevlileri ellerine geçirdikleri sopalarla hem kadını hem de erkeği korkunç bir şekilde darbetti. Olay da bazı güvenlik görevlileri kavgayı ayırmaya çalışa da bir türlü başaramadı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 2 kişi bir süre güvenlik görevlileri ile sözlü tartışma yaşıyor. Daha sonra tartışan kişi güvenlik görevlisine kafa atıyor. Bunun üzerine girişte bekleyen güvenlik görevlileri aralarına aldıkları kişileri öldüresiye dövmeye başlıyor. Yere yatırdıkları kişileri sopalarla ve tekmelerle dövüyorlar. Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan Beşiktaş Kaymakamlığı, \"İlçemizde bulunan bir işletmede meydana gelen ve bugün sosyal medyada da paylaşılan olayla ilgili olarak; 08.09.2022 günü gerçekleşen olayda, işletmeye girmeye çalışan ve içeri alınmayan müşterilerle işletmenin güvenlik görevlileri arasında yaşanan arbede ve sonrasında gerçekleşen silahlı saldırıda 4 kişi yaralanmış, emniyet görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde olaya karışan 5 kişi yakalanarak, çıkarılmış oldukları adli makamlarca tutuklanmıştır\" şeklinde belirtti. Güvenlik görevlileri dehşet saçtı: Üç kişiyi sopalarla öldüresiye dövdüler Beşiktaş'ta tanınmış bir eğlence mekanına gelen biri kadın 3 kişi, çıkan tartışma sonrası takım elbiseli güvenlik görevlileri tarafından darbedilmişti. Olayda bir kişi silahla 3 kişi aldığı darbeler sonucu olmak üzere toplam 4 kişi yaralanmıştı. Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan Beşiktaş Kaymakamlığı 5 kişinin adli makamlarca tutuklandığını belirtti.

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