​Kayapınar Belediyesi, Ağustos ayı “Yaz Şenlikleri”nin startını verdi

Kayapınarlı gençleri, kadınları, çocukları ve aileleri yaz boyunca birbirinden farklı etkinliklerle buluşturacak olan Kayapınar Belediyesi Yaz Şenlikleri bu hafta sonu itibariyle başladı. Etkinliklere vatandaşların oldukça yoğun ilgi gösterdiği gözlendi. Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Arif Karaman, şenliği düzenleyenlere ve Şenliklerde kendilerini yalnız bırakmayan Kayapınarlı vatandaşlara da teşekkür etti.

Haftanın 3 günü etkinlik yapılacak

Ağustos ayı sonuna kadar Cuma, cumartesi ve Pazar günleri Mahabad Bulvarı üzerindeki Park 75’te gerçekleştirilecek olan birbirinden farklı etkinliklerle Kayapınarlılar eğlenceye doyacak. Havaların ısınmasıyla geç saatlere kadar dışarıda vakit geçirme imkanı bulan ailelerin sosyal hayatına katkı sağlayacak olan etkinlikler kapsamında; Kayapınarlılar Ağustos ayı boyunca Cuma günü 19.45’te “Spor etkinliği” 21.00’da “Sinema gösterimi” Cumartesi günü 20.30’da “Konser” Pazar günü ise 20.30’da çocuklar için “Animasyon ve oyun etkinleri” Park 75’te yapılacak.

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Ağustos ayı boyunca kayapınarlılar spor, sinema ve konserlerle eğlenecek

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Arif Karaman’ın desteğiyle Kayapınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilecek olan birbirinden farklı gösteriler eşliğinde Kayapınarlılar oldukça eğlenceli bir yaz dönemi geçirecek.

Haftanın 3 günü Park 75’te düzenlenecek olan etkinliklerde; Müzik Dinletileri, Konserler, Spor Etkinlikleri,Sinema Gösterileri yer alacak. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin hazırlayacağı programlarda; eğlenceli gösteriler, spor aktivitelerinin yanı sıra çocuklara da animasyon ve özel etkinlikler yer alıyor. Etkinliklerin tümü ise ücretsiz olarak verilecek.