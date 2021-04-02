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Kayapınar Belediyesi’nden Otizm Farkındalık Günü kutlandı

Kayapınar Belediyesi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle bir etkinlik düzenlendi. Musa Anter Engelsiz Yaşam Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte otizmli çocuklar, müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

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Kayapınar Belediyesi’nden Otizm Farkındalık Günü kutlandı
Kayapınar Belediyesi

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de Otizme dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte otizmli çocuklar keyifli bir gün geçirdi.

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar İlçe Belediyesi, 2 Nisan Dünya Otizm günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Musa Anter Engelsiz Yaşam Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe, Kayapınar Belediye Başkan Yardımcısı Cihad Kayhan, Merkezde rehabilitasyon ve eğitim alan otizmli çocuklar ve aileleri katıldı.

OTİZMİN FARKINDAYIZ, ONLARIN YAYINDAYIZ!

Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan, Toplumsal bilinçlenme ile otizmli bireylere karşı anlayışlı olmalı ve onları ayırmadan yanlarında durulması gerektiğini ifade ederek, “Kayapınar Belediyesi olarak Otizmin farkındayız, onların yanındayız” diye konuştu.

Otizmli bireylerin güzel bir gün geçirmesi amacıyla düzenlenen etkinlik Otizmli çocuklar müzik eşliğinde eğlendi. Otizmli çocukların kimi şarkı söyledi, kimi de müzik aleti çaldı.

Otizmli çocuklar sergiledikleri performans ile izleyenlerden büyük alkış alırken istenildiğinde birçok işin başarılabileceğini gösterdiler. Müzik etkinliğin ardından günün anısına otizmli çocukların annelerine hediyeler verildi.

Etkinlik, otizmli çocuklar ve aileleri ile birlikte çekilen hatıra fotoğrafı ve ikramlarla sona erdi.

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