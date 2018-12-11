Kaybolan parmaklarının peşine düştü

İddiaya göre ev kadını 5 çocuk annesi Tülay Bülbül (38), 6 Kasım’da sağ elini elektrikli kıyma makinesine kaptırdı.
YERİNE DİKİLEMEDİ
İki parmağı kopan Bülbül, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyat edildi. Makineden çıkarılan parmaklarının hastanede kaybolduğu için yerine dikilemediğini öne süren Bülbül, operasyonu gerçekleştiren Doktor F. V. ilediğer sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bülbül, “Ben hemen makineyi kapattığım için parmaklarımı çiğnememiş. Sadece koparıp boşluğa atmış. Parmaklarım acil servisinde kayboldu” dedi.