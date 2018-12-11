Gündem Kaybolanparmaklarınınpeşine düştü
KAHRAMANMARAŞ

Kaybolan parmaklarının peşine düştü

Kahramanmaraş’ta bir kadın, kopan parmaklarının hastanede kaybolduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tülay Bülbül, sorumluların hesap vermesini istiyor.
Tülay Bülbül, sorumluların hesap vermesini istiyor.

İddiaya göre ev kadını 5 çocuk annesi Tülay Bülbül (38), 6 Kasım’da sağ elini elektrikli kıyma makinesine kaptırdı.

YERİNE DİKİLEMEDİ

İki parmağı kopan Bülbül, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyat edildi. Makineden çıkarılan parmaklarının hastanede kaybolduğu için yerine dikilemediğini öne süren Bülbül, operasyonu gerçekleştiren Doktor F. V. ilediğer sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bülbül, “Ben hemen makineyi kapattığım için parmaklarımı çiğnememiş. Sadece koparıp boşluğa atmış. Parmaklarım acil servisinde kayboldu” dedi.

/**/
FETÖ'nün yeni Gezi tezgahı

FETÖ'nün yeni Gezi tezgahı

​Fransa'daki 'Sarı Yelekliler' ayaklanması Türkiye'yi teslim alamayan üst aklı yeniden harekete geçirdi.
TCG Anadolu KKTC'de demirleyebilir

TCG Anadolu KKTC'de demirleyebilir

​'KKTC'de deniz üssü kurulması' fikri hayata geçiriliyor.
Sınırboyu gasp

Sınırboyu gasp

​PKK tünelleri yüzünden yüzlerce ev çöktü.
Geri adım attı

Geri adım attı

Macron: Ekonomik ve sosyal olağanüstü hal ilan edeceğim
Maceracıele verdi

Maceracıele verdi

​Murat Yeni itiraf etti Talha Uğurluel gözaltına alındı.
Koç'lagelen enkaz

Koç'lagelen enkaz

​Küme düşme hattına giren Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşanıyor.
ABD'ye Huawei misillemesi

ABD'ye Huawei misillemesi

​Çin, Apple'ın bazı modellerinin satışını yasakladı.
30 metrelik kebap dünya rekoru kırdı

30 metrelik kebap dünya rekoru kırdı

​Hasan Usta'nın sıra dışı dürümü ilgi gördü.

Brexit 2019'a kalıyor

Brexit 2019'a kalıyor

​İngiltere parlamentosunda oylama ertelendi.

Meclis'te gerginlik

Meclis'te gerginlik

​Bütçe görüşmeleri sırasındaki tartışma kavgaya dönüştü.
Kritik görüşme yarın

Kritik görüşme yarın

​Erdoğan ile Bahçeli saat 16.00'da bir araya gelecek.
Kuvvetli yağacak

Kuvvetli yağacak

Marmara ve Karadeniz için uyarı yapıldı.
Profesöreitibar suikastı

Profesöreitibar suikastı

​35 yıllık akademisyen sosyal medyada linç edildi, sonra da görevinden alındı.

Seçimleri konuşmadık

Seçimleri konuşmadık

​Abdullah Gül'den Kılıçdaroğlu görüşmesine ilişkin açıklama.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.