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ANTALYA

Kayınbiraderini bıçaklayan enişteye vatandaştan linç girişimi

Antalya’da tartıştığı kayınbiraderini sokak ortasında bıçakla ağır yaralan kişi vatandaşlar tarafından yakalanarak, linç edilmek istendi. Polis, şüpheliyi kalabalığın arasından ekip otosuna bindirerek olay yerinden uzaklaştırdı. Şüphelinin vatandaşlar tarafından ’Bunu öldürsen ceza almazsın’ diyerek darp edilme anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Haber Merkezi İHA
Kayınbiraderini bıçaklayan enişteye vatandaştan linç girişimi
Kayınbiraderini bıçaklayan enişteye vatandaştan dayak

Olay, saat 12.50 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırım üzerinde karşılaşan Oktay K. ile eniştesi Ramazan U. arasında tartışma çıktı. Birbirleri arasındaki sözlü tartışma kavgaya dönüşünce Ramazan U., kayınbiraderini elindeki bıçakla kovalamaya başladı. Cadde üzerinde Oktay K.’yi yakalayan Ramazan U., kayınbiraderini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kavgayı gören vatandaşların toplanması üzerine olay yerinden kaçmak isteyen Ramazan U., elindeki bıçağı park halindeki bir otomobilin altına attı. Ramazan U. çok geçmeden vatandaşlar tarafından yakalanarak adeta linç edilmeye başlandı.

"Bunu öldürsen ceza almazsın"


Vatandaşlar, yere yatırdıkları Ramazan U.’yu ’Vurun, vurun, Sen de öyle geber’, ’Bunu öldürsen ceza almazsın’ diyerek tekme ve yumruklarla darp etti, ardından polise haber verdi. İhbarla birlikte olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Oktay K.’yi Kepez Devlet Hastanesine götürürken, polis ekipleri de Ramazan U.’yu vatandaşların elinden alıp ekip otosuna bindirdi. Oktay K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Yüzü kanlar içerisinde kalan Ramazan U.’nun darp edildiği anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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