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DENİZLİ

Kayıp genç içinde küçük mağaraların bulunduğu süs havuzunda ölü bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ailesinin cumartesi günü kayıp başvurusunda bulunduğu 17 yaşındaki Kerem Kartiz, süs havuzunda ölü bulundu.

Haber Merkezi DHA
Gencin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Gencin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Denizli'de bugün saat 10.00 sıralarında, Bağbaşı Mahallesi'ndeki Bağbaşı Park'ında temizlik yapan belediye işçileri, şelale görünümlü, içinde küçük mağaraların bulunduğu yapay süs havuzunun içerisinde, bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

17 yaşındaki Kerem Kartiz.
  • İşçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kişinin öldüğü belirlendi. Polisin araştırması sonucu ölen kişinin ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Kerem Kartiz olduğu tespit edildi. Olay yeri incelemesinde, cesedin yanındaki çantada 2 adet çakmak gazı dolum tüpü bulunduğu öğrenildi. Çanta ve çakmak gazları incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kartiz'in cesedi ise savcının incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Savcının incelemesinden sonra gencin cesedi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kartiz'in Kale ilçesinde yaşayan ailesinin, geçen cumartesi günü kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Kartiz'in gece çakmak gazı soluyup sızması sonucu donarak öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Gencin cesedinin bulunduğu süs havuzu.
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