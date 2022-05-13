Kayıp olarak aranıyordu ormanda uyurken bulundu

Ağrı Dağı kırsalında teröristlerin saklandığı mağaraya ulaşabilmek için iş makineleri getirildi

Eren-Kış operasyonları kapsamında PKK'nın sözde Ağrı Dağı sorumlusunun da aralarında olduğu 11 teröristin etkisiz hale getirildiği Ağrı Dağı kırsalında 80 gün süren operasyonun yeni görüntülerine ulaşıldı.



Operasyon kapsamında, teröristlerin saklandığı mağaraya ulaşabilmek için iş makineleriyle yapılan çalışmalar görüntülere yansıyor.