​Kayısı hasadında fotoğraf yarışması

Doğu’nun incisi Battalgazi’de Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Fırat Kalkınma Ajansı ve Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği iş birliği ile düzenlenen “Ulusal Battalgazi Kayısı Hasadı Fotoğraf Yarışması Maratonu” konulu ödüllü fotoğraf yarışması sona erdi.
- Yarışmada Ordu’dan Yılmaz Karaca birinci, Malatya’dan Yusuf Karaoğul ve Mersin’den katılan Veli Dölek üçüncü oldu. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yarışmada dereceye giren yarışmacıları tebrik ederek, “Kayısıyı anlatan her fotoğraf özeldir ama Battalgazi’de kayısıyı anlatan fotoğraf bir başka güzeldir” dedi.