Gündem Kayısı hasadında fotoğraf yarışması
MALATYA

Kayısı hasadında fotoğraf yarışması

Doğu’nun incisi Battalgazi’de Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Fırat Kalkınma Ajansı ve Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği iş birliği ile düzenlenen “Ulusal Battalgazi Kayısı Hasadı Fotoğraf Yarışması Maratonu” konulu ödüllü fotoğraf yarışması sona erdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kayısı hasadında fotoğraf yarışması
Yarışmada Ordu’dan Yılmaz Karaca birinci, Malatya’dan Yusuf Karaoğul ve Mersin’den katılan Veli Dölek üçüncü oldu.

Doğu’nun incisi Battalgazi’de Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Fırat Kalkınma Ajansı ve Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği iş birliği ile düzenlenen “Ulusal Battalgazi Kayısı Hasadı Fotoğraf Yarışması Maratonu” konulu ödüllü fotoğraf yarışması sona erdi.

  • Yarışmada Ordu’dan Yılmaz Karaca birinci, Malatya’dan Yusuf Karaoğul ve Mersin’den katılan Veli Dölek üçüncü oldu. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yarışmada dereceye giren yarışmacıları tebrik ederek, “Kayısıyı anlatan her fotoğraf özeldir ama Battalgazi’de kayısıyı anlatan fotoğraf bir başka güzeldir” dedi.
Abone Ol Google News
Mahsur kalan47 kişi kurtarıldı

Mahsur kalan
47 kişi kurtarıldı

​Selin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.
Manisada korkunç kaza

Manisa'da korkunç kaza

​Alev alan kamyonun sürücüsü yanarak hayatını kaybetti.
Adliyeye sevk edildi

Adliyeye sevk edildi

​'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın sorgusu tamamlandı.
Nefes alamıyoruz <br>ama yine de gitmeyiz

Nefes alamıyoruz
ama yine de gitmeyiz

Direnişin sembol isimlerinden ​Muna El Kurd, Yeni Şafak'a konuştu.
Uyuşturucu parası <br>baldıza emanet

Uyuşturucu parası
baldıza emanet

​Kurye ve para aklama işini kadınlar yapmış.
En güçlü olduğu <br>yerde darbe yedi

En güçlü olduğu
yerde darbe yedi

​FETÖ'nün Orta Asya'daki 1 numarası.

Fezlekeler niye bekliyor

Fezlekeler niye bekliyor

​Devlet Bahçeli Meclis grup toplantısında konuştu.

Yolu 25 dakika kısaltacak

Yolu 25 dakika kısaltacak

Ankara-İstanbul hattında Ekspres YHT seferleri 10 Temmuz'da başlıyor.
Barcelona Filistin'i üzdü

Barcelona Filistin'i üzdü

İşgal altındaki Kudüs'te 'dostluk' maçı oynamayı kabul ettiler.
Çekilmediler kaçtılar

Çekilmediler kaçtılar

​ABD ve Alman askerleri, üsleri Afganlara haber vermeden boşalttılar.
İstihdamı teşvik eder

İstihdamı teşvik eder

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın SGK prim müjdesi iş dünyasını sevindirdi.
‘Kaset’e bakın bugünü anlarsınız

‘Kaset’e bakın bugünü anlarsınız

​Deniz Baykal'dan, avukatı aracılığıyla saldırılara cevap
Derin tarih yazdı

Derin tarih yazdı

​Türkiye'ye ilk birinciliğini kazandırarak tarihe geçti.
Muharrem'i gösterme

Muharrem'i gösterme

​Genel Merkez'den Halk TV'ye talimat.
Oksijen iyi geldi

Oksijen iyi geldi

​Dört farklı noktaya konulan cihazlar olumlu sonuç verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.