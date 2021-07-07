​Kayısı hasadında fotoğraf yarışması

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Kadın girişimcilere 70 bin tavuk desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentteki kadın hayvan yetiştiricilerine verdiği destekte yeni bir pencere açarak hayvan üreticisi 5 bin kadına 70 bin adet ‘atak-s yumurta tavuğu’ dağıttı. Hayvan yetiştiricileri, bölge için uyumlu tavukların ekonomik anlamda çok iyi bir getiri sağlayacağını ifade etti.