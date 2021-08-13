Gündem Seyyid Burhaneddin Camiinin yıldırım yüzünden hasar gören minaresi onarılıyor
KAYSERİ

Seyyid Burhaneddin Camii’nin yıldırım yüzünden hasar gören minaresi onarılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yıldırım düşmesi sonucu zarar gören Seyyid Burhaneddin Cami minaresinin restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kayseri haber: Seyyid Burhaneddin Camii’nin yıldırım yüzünden hasar gören minaresi onarılıyor​
Belediye Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç minare onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi Mezarlığı içerisinde bulunan ve geçtiğimiz günlerde minaresine yıldırım düşmesi sonucu zarar gören Seyyid Burhaneddin Camii’inde yapılan yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Camide yapılan çalışmaları yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Başkan Dr. Memduh BüyükkılıçBüyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, Seyyid Burhaneddin Hazretleri'nin meftun olduğu mezarlığın içerisinde olduklarını belirterek, Seyyid Burhaneddin Camii’nin 1940’lı yıllarda yapıldığını, daha sonraki süreçte de tescillenmiş olan caminin minaresine yıldırım düşmesi sonrası Büyükşehir Belediyesi tarafından tekrar restore edildiğini ifade etti.

Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından hasar gören minarenin tadilat ve restorasyonunun yeniden projelendirildiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

Dr. Memduh Büyükkılıç
Dr. Memduh Büyükkılıç

“Bu tescilli bir yapı olduğu için kurum bilgileri dâhilinde projelendirilip her bir taşını ayrı ayrı yere indirirken, hasar görmüş olan ve tümünü elden geçirmek durumunda olduğumuz taşları numaralandırmak suretiyle restorasyona uygun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hasar görenleri tekrar kullanamıyoruz. Hasar görmeyen taşlarımızı yerinde görmek suretiyle numaralara uygun olarak projeyi hayata geçiriyoruz. Büyükşehir Belediyemizin ekibine, buradaki çalışan yüklenici firmamıza teşekkür ediyorum. Allah kazadan, beladan esirgesin ve bu güzel Selçuklu şehrimizi inşallah daha nice binli yıllara taşısın diye dua ediyorum.”

Başkan Büyükkılıç'a inceleme sırasında İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Salih Özgöncü de eşlik etti.

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