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ADANA KAYSERİ

Kayseri ve Adana'da deprem oldu

Kayseri ve Adana'da peş peşe deprem oldu

Kayseri ve Adana'da peş peşe meydana gelen küçük ölçekli depremler vatandaşları korkuttu. Önce Kayseri en büyüğü 2.1 olmak üzere 3 defa sallandı. Ardından Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi IHA
Kayseri ve Adana'da peş peşe yaşanan depremler vatandaşlarda korku ve paniğe neden oldu.
Kayseri ve Adana'da peş peşe yaşanan depremler vatandaşlarda korku ve paniğe neden oldu.

Kayseri'nin Tomarza ilçesine bağlı Arslantaş köyünde en büyüğü 2.1 olmak üzere 3 defa sallandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, Tomarza ilçesine bağlı Arslantaş köyünde 5 kilometre derinlikte büyüklüğü 1.6, 1.9 ve 2.1 olan 3 sarsıntı meydana geldi.

ADANA'DA 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 15.37'de merkez üssü Tufanbayli ilçesine bağlı Ayvat Mahallesi olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremde can ve mal kaybı olmadı. Aynı yerde saat 16.09'da da 2.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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