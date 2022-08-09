Kayseri'de 10 şüpheliye 'uyuşturucu' gözaltısı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada iki,10 gram eroin ile rulo folyo ele geçirildi. Olayla ilgili İ.A., Y.E.Ş., S.Y., B.B. ve O.M.G. gözaltına alındı.

M.T. ile V.Y. adlı 2 şüpheliyi takibe alan ekipler de Sanayi Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda yolcu otobüsünü durdurdu. İki şüphelinin çantalarında yapılan aramada, salça bidonuna saklanmış 465 gram metamfetamin ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri-Ankara kara yolunda yapılan uygulamada ise H.İ., F.B. ve U.C.B.'nin içinde bulunduğu 07 AGP 863 plakalı otomobil durduruldu. Araçta yapılan aramada, 395 gram metamfetamin ele geçirildi; üç şüpheli gözaltına alındı.

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