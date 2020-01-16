Gündem Kayseride 15 kilometrelik yol 100 metreye düşürülüyor
KAYSERİ

Kayseri'de 1.5 kilometrelik yol 100 metreye düşürülüyor

Kayseri'de 1.5 kilometrelik yol 100 metreye düşürülüyor

Kayseri'de Talas Belediyesi Koçcağız Mahallesi’nde başlattığı yol çalışmasıyla 1,5 kilometrelik mesafeyi 100 metreye düşürüyor.

Haber Merkezi İHA
1,5 kilometrelik yolu dolaşmak zorunda kalan mahalleli, yeni yolla birlikte sadece 100 metre mesafe kat edecek.
1,5 kilometrelik yolu dolaşmak zorunda kalan mahalleli, yeni yolla birlikte sadece 100 metre mesafe kat edecek.

Talas'ın Koçcağız Mahallesi'nin hemen yanıbaşında bulunan mesire alanına ulaşmak için 1,5 kilometrelik yolu dolaşmak zorunda kalan mahalle sakinleri, yeni yolla birlikte sadece 100 metre mesafe kat edecek.

Yolu kısaltmak amacıyla ilk etapta iş makineleriyle kayalar kırılıyor. Ardından önce altyapısı sonra da asfaltı dökülerek yapımı tamamlanacak olan yeni yol, önümüzdeki günlerde mahalle halkının hizmetine sunulacak.

Yolu kısaltmak amacıyla ilk etapta iş makineleriyle kayalar kırılıyor.

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"Belediyemiz mükemmel çalışıyor"

Yapılan çalışmayı değerlendiren Koçcağız Mahalle Muhtarı Mehmet Kütük de çok önemli bir çalışmaya imza atıldığına dikkat çekerek, "1,5-2 km.lik yolu 100 metreye indirecek bir yol yapılıyor. Mustafa Yalçın başkanımız Belediye Mahallemizde projesi için mahallemize geldiğinde burayı söylemiştik. O da uygun görmüştü. Şimdi de çalışmalara başlandı ve kayalar kırılarak yol açılıyor. Bunu yapmak kolay bir iş değil, zorlu bir çalışma ortaya konuluyor. Belediyemiz mükemmel çalışıyor, adeta bir istediğimizi iki etmiyor. Başta Mustafa Yalçın başkanım olmak üzere bu yolun yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

1,5 kilometrelik yolu dolaşmak zorunda kalan mahalle sakinleri, yeni yolla birlikte sadece 100 metre mesafe kat edecek.

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Mahalle sakinleri memnun


Açılacak yolun mesire alanına ulaşımı çok kolay hale getireceğini ifade edene mahalle sakinleri de uzak yolu dolaşmak zorunda kalmayacaklarını ifade ederek, “Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın’a çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir yol yapıyor. Böylece uzak yolu dolaşmak zorunda kalmayacağız” diye konuştu.

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