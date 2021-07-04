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KAYSERİ

Kayseri’de 267 yıllık cami yıllara meydan okuyor

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Beyler Yukarı Mahallesinde bulunan 267 yıllık tarihi ‘Hamza Paşa Cami’ görenleri kendine hayran bırakıyor.

Haber Merkezi İHA
Kayseri’de 267 yıllık cami yıllara meydan okuyor
Kayseri’de 267 yıllık cami yıllara meydan okuyor .

Kayserinin Yeşilhisar ilçesine bağlı Beyler Yukarı Mahallesinde bulunan 267 yıllık tarihi ‘Hamza Paşa Cami’ görenleri kendine hayran bırakıyor.

HAMZA MAHİR PAŞA TARAFINDAN YAPILDI


Emekli Tarih Öğretmeni Metin Çetin cami ile ilgili yaptığı açıklamasında, “Bu cami Sultan 3. Mustafa zamanında adı Develi Karahisarı olan Yeşilhisar’da, Doğan Hamza Mahir Paşa, Tarafından yaptırılan camidir. Hamza Paşa, 1727 yılında ilçemizde dünyaya gelmiş, 16 yaşında devrin en yüksek eğitimini veren saray üniversitesi Enderun’da okuyan ve bütün bölümleri başarı ile tamamlayarak, 1754 yılında Silahtarlığa tayin edilmiştir. Hamza Paşa Osmanlı Devleti’nin en önemli vilayetlerinde görev almıştır. Bunlar Mora Valiliği, Selanik Valiliği, Mısır Valiliği, Suriye Valiliği, Aydın Valiliğidir” dedi.


Metin Çetin, “Sultan 3. Mustafa’nın en yakınındaki isim olarak Rusya’ya açılacak bir savaş için Sadrazamlığa getirilen Hamza Paşa, Rusya’ya savaş ilan etti. Ancak Hamza Paşa, yaşadığı yorucu ve stresli hayattan dolayı sağlık sorunları yüzünden 3 aylık bir sadrazamlık görevinden sonra oradan alınarak başka bir valiliğe tayin edildiği sırada genç sayılabilecek bir yaşta 44 yaşında vefat etmiştir. Silahtarlık döneminde bıraktığı Hamza Paşa Cami bir kaç kere tadilat görse de 267 yıl bir tarihi ile hala ayakta. Sultan 3. Mustafa’nın zamanında sadrazamlık makamına kadar yükselen Silahtarı Hamza Paşa tarafından yaptırılan bu eser hicri 1170 miladi 1154-1156 yılları arasında tamamlanmıştır. Caminin giderleri için Sultan 3. Mustafa tarafından Yeşilhisar ovasında çok verimli arazilerin geliri bu camiye bağışlanmıştır. Bu dönemde yaptırıldığı bilenen bir başka eseri de Keslik köyüne yaptırdığı Meydan Çeşmesidir” ifadelerini kullandı.

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