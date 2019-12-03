Kayseri'de çaldığı forklifti hurdacıya satan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıya telefonla katıldı: Bizi bölmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz

Bursa'da AK Parti'nin 50’nci İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını mikrofon aracılığıyla partililere dinletti. Partililere çeşitli uyarılarda bulunan Erdoğan, "Aramıza sağdan soldan, değişik yönlerden sızmak, aramıza girmek suretiyle bizi bölme gayreti içerisine girmek isteyenlere en ufak bir fırsat vermememiz gerekiyor” dedi.