Gündem Kayseride çaldığı forklifti hurdacıya satan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
KAYSERİ

Kayseri'de çaldığı forklifti hurdacıya satan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Melikgazi ilçesi Eski Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinden forklift çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucu forklifti hurdacıya satan şüpheli tutuklandı, satın alan hurdacı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Merkezi AA
Ahmet G.
Ahmet G.

Kayseri'de sanayi sitesindeki bir iş yerinden çaldığı forklifti hurdacıya sattığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Melikgazi ilçesi Eski Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinden forklift çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, şüphelinin Ahmet G. olduğunu tespit etti.

  • Ahmet G. ile çaldığı forklifti sattığı hurdacı Yusuf Y, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Hırsız tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Ahmet G. tutuklandı, Yusuf Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırılan elleri cam kemik hastası 7 yaşındaki İlknur'a engel olmuyor
GÜNDEM
Kırılan elleri cam kemik hastası 7 yaşındaki İlknur'a engel olmuyor
MEBden ayrımcılık düzeltmesi

MEB'den
'ayrımcılık' düzeltmesi

Projeye imam hatip okulları da dahil edildi.
Dörtlü Zirve sona erdi

Dörtlü Zirve sona erdi

​Erdoğan ve Merkel'den kritik zirve sonrası ilk mesaj.
Sözlerimin arkasındayım

Sözlerimin arkasındayım

​Macron, 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' demişti.
Londra'da yoğun ilgi

Londra'da yoğun ilgi

Erdoğan, NATO zirvesi için İngiltere'de.
Öğretmen ders <br>anlattı o sigara içti

Öğretmen ders
anlattı o sigara içti

Sosyal medyada paylaşılan görüntü tepki çekti.
Tarih belli oldu

Tarih belli oldu

Engellilerin kamu ataması için tören düzenlenecek.

Müslüman<br>düşmanlığı bir tehdit

Müslüman
düşmanlığı bir tehdit

​Alman bakandan önemli açıklamalar.
Termik santral <br>maddesi tekliften çıkartılacak

Termik santral
maddesi tekliften çıkartılacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veto ettiği teklifte yeni gelişme.
Libya'ya<br>kumpas planı!

Libya'ya
kumpas planı!

Doğu Akdeniz'deki anlaşma sonrası ​yeni planı devreye soktular.
İmam hatiplere ayrımcılık

İmam hatiplere ayrımcılık

MEB ile Arçelik'ten 'kat sayı uygulaması' gibi protokol.
Irak ve Suriye'de de yasakladılar

Irak ve Suriye'de de yasakladılar

​Mehmetçik vurdukça PKK çözülmeleri önlemek için ne yapacağını şaşırmaya başladı.
Sürekli özel<br>mesaj gönderiyor

Sürekli özel
mesaj gönderiyor

​Ruhani'den yaptırımlar konusunda çarpıcı açıklama.
Kar ve<br>yağmur geliyor

Kar ve
yağmur geliyor

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Çok saygısızca

Çok saygısızca

Trump'tan Macron'a 'beyin ölümü' tepkisi.
Bu beldede artık herkes evlenecek

Bu beldede artık herkes evlenecek

Altın takma fiyatı 100 bin TL'den 35 bin TL'ye indirildi.
Türkiye'de bir ilk

Türkiye'de bir ilk

Uzay radyasyonu test altyapısı kuruldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.