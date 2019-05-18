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Gündem Kayseride FETÖ gözaltısı 15 kişiye gözaltı
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KAYSERİ

Kayseri'deki FETÖ operasyonu - Kayseri'deki FETÖ operasyonunda gözaltına alınanların isimleri

Kayseri'de FETÖ gözaltısı: 15 kişiye gözaltı

FETÖ'nün TSK asker mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik Kayseri merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda 31 kişi için yakalama çalışması başlatıldı. Operasyonda şimdiye kadar 15 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi IHA
Gözaltına alınan isimler emniyete götürüldü. Fotoğraf: Arşiv.
Gözaltına alınan isimler emniyete götürüldü. Fotoğraf: Arşiv.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Fetullahçı Terör Örgütünün TSK asker mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Kayseri'de bakkal ve büfe olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde kontörlü olarak kullanıldığı anlaşılan sabit hatlardan 57 askeri personelin ardışık olarak arandıkları ve bu aramaların TSK mensuplarından sorumlu mahrem imamlar tarafından yapılan örgütsel aramalar olduğu değerlendirilerek şüpheliler hakkında FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan soruşturma başlatıldı.

  • Yapılan çalışmalarda, bu şahıslardan 26’si hakkında daha önceden FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem yapıldığı, haklarında işlem yapılamayan 21’si muvazzaf, 7’si ilgili KHK ile askeri okuldan ilişiği kesilen ve 3’ü emekli ve ihraç olmak üzere toplam 31 şüpheliye yönelik bu sabah saatlerinde Kayseri, Ankara, İstanbul, Balıkesir, Gaziantep, Manisa, Tunceli, Erzincan, Şırnak, Muş ve Van'da eş zamanlı yapılan operasyon düzenlendi.

Operasyonda şimdiye kadar 15 kişinin gözaltına alındığı, diğer firari şahıslara yönelik yakalama çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.

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