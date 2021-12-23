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KAYSERİ

Kayseri’de ilginç olay: Tuvalet kapısını karıştırdı yere çakıldı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde gece saatlerinde tuvalete gitmek isterken, tuvalet kapısıyla pencereyi karıştıran yaşlı adam, metrelerce yüksekten yere çakıldı. Talihsiz adam itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kurtarılarak tedavi altına alındı.

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Haber Merkezi İHA
Kayseri’de ilginç olay: Tuvalet kapısını karıştırdı yere çakıldı
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Fransa’dan Kayseri’ye ev almak için gelen gurbetçi Mustafa Ö. (70), bir akrabasının Serçeönü Mahallesi’nde bulunan evine misafir oldu. Gece saatlerinde tuvalete gitmek için uyanan Mustafa Ö., tuvaletin kapısıyla apartmanın boşluğuna bakan pencereyi karıştırdı. Tuvalete girdiğini düşünen talihsiz adam, adım atınca apartman boşluğuna düştü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
  • Yaklaşık 10 metre yükseklikten yere çakılan Mustafa Ö., yaralandı. Bina hırsız girdiğini düşünerek ayaklanan bina sakinleri, durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mustafa Ö., itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarılarak ambulansa alındı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak Mustafa Ö., tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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