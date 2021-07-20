​Kayseri’de kurbanlıklara Büyükşehir güvencesi​

Başkan Büyükkılıç, alıcıyı ve satıcıyı memnun edecek şekilde pazarlıklara dahil olmayı da ihmal etmedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı›na sayılı günler kala tüm hazırlıklarını tamamlayarak, kentteki kurbanlık satış yeri ve kesim noktalarında çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Zabıta Daire Başkanlığı’ndaki ekiplerle birlikte hayvan satış yerlerinde ve kesim alanlarında denetim gerçekleştirdi. Büyükkılıç, Melikgazi ve Kocasinan ilçelerindeki hayvan satış noktalarına giderek, kurbanlık satanlar ile vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yerine getirebilmeleri için de hayvan kesim alanlarını denetledi. Başkan Büyükkılıç’a Kocasinan İlçesi’ndeki kurbanlık satış ve kesim alanı denetimine Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da eşlik etti.

Büyükşehir Belediyesi, kurban kesim ve satış alanlarında veterinerlik hizmeti de verecek. Ayrıca tüm hayvan satış ve kesim alanlarında koronavirüs tedbirleri kapsamında ilaçlamalar yapıldı.

BAYRAM ÖNCESİ HAZIRLIKLAR TAMAM

Kurban Bayramı sürecinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için denetimlere çıktıklarını dile getiren Büyükkılıç, konuşmasına şöyle devam etti:

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“Kayseri’mizde bayram öncesi hazırlıkları yapmış durumundayız. İlçe belediyelerimizin satış ve kesim yerlerinde kantarıyla, veterineriyle, mescidiyle, lavabolarıyla her türlü hizmeti sağlamış durumda. Bu güzel ortamda rahatlıkla temiz bir şekilde pazarlıklarını yapıyorlar ve alacaklarını alıyorlar. İnşallah ibadet aşkıyla kurbanlarını kesecekler.”

ALTYAPI ÇOK GÜZEL HAZIRLANDI

Hayvan satış yerlerinin altyapılarının çok güzel hazırladığını kaydeden Büyükkılıç, “Ufak tefek eksiklerimiz olabilir. Onları telafi etmek her zaman mümkündür. Bizi esnafımızın anlayışla karşıladığını verilen hizmetlerden de bizi de rahatlatmasını da görmenin keyfini yaşıyoruz. Tekrar zabıta hizmetleriyle, veteriner hizmetleriyle, sağlık hizmetleriyle ibadet yönüyle her türlü zeminiyle altyapısı çok güzel hazırlandı” diye konuştu.

‘BAŞKANIM SAĞ OLSUN’