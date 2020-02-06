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KAYSERİ

Kayseri'de sağanak sele neden oldu

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak, sele neden oldu. Yahyalı Belediyesi ekipleri sele iş makineleriyle müdahale etti. Jandarma ve kaymakamlık ekipleri de ilçede güvenlik tedbiri aldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İlçede etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle Aladağlar'dan gelen sel suları, dere yataklarının taşmasına neden oldu.

Ulupınar Mahallesi ve Kapuzbaşı Mahallesi arasında kalan bazı yerleşim yerleri sular altına kaldı. Mahalle yolları ile bazı işletmeler, evlerin bahçeleri, kameriyeler taşkınlar nedeniyle çamur, kum ve dağdan gelen kaya parçalarıyla doldu.

Yahyalı Belediyesi ekipleri sele iş makineleriyle müdahale etti.

Büyük bir afet yaşanabilirdi


Mahalle sakinlerinden Ali Gülfişan, ilçede zaman zaman su taşkınları yaşandığını belirterek, "Sağanak 3 saat etkili oldu ve pansiyonumun bir bölümü selden zarar gördü. Eğer yağış biraz daha devam etseydi büyük bir afet yaşanabilirdi." dedi.

Jandarma ve kaymakamlık ekipleri de ilçede güvenlik tedbiri aldı.

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