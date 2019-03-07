Gündem Kayseride yasa dışı ilaç operasyonu 25 gözaltı
KAYSERİ

Kayseri'de 'yasa dışı ilaç' operasyonu: 25 gözaltı - Kayseri haberleri

Kayseri'de 'yasa dışı ilaç' operasyonu: 25 gözaltı

Kayseri merkezli 7 ilde jandarma ekiplerinin başlattığı operasyonda, renkli reçeteyle alınabilen uyuşturucu içerikli ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları iddia edilen aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA DHA
Güvenlik güçleri 25 şüpheliyi gözaltına aldı.
Güvenlik güçleri 25 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kayseri merkezli 7 ilde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, renkli reçeteyle alınabilen uyuşturucu içerikli ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları iddia edilen aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri, Kayseri merkezli 7 ilde sabahın erken saatlerinde eş zamanlı operasyon başlattı.

Renkli reçeteyle alınabilen uyuşturucu içerikli ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları iddia edilen şüphelilerin adreslerine baskın yapıldı. Evlerde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu içerikli ilaç ele geçirildi.

Operasyonda, aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülürken, operasyonun sürdürüldüğü belirtildi.

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