Kayseri’nin tamamı doğal gaza kavuşacak ​

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin de ortağı olduğu Kayserigaz’ın 2022-2026 dönemine ilişkin kapsamlı bir yatırım değerlendirme toplantısı yaptı. 16 ilçe belediye başkanı ile SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi Tarife, Yatırım ve Paydaş İlişkileri Direktörü Ertan Yıldız ve ekibinin katıldığı toplantıda Büyükkılıç, “Yatırım için Sayın Bakanımızdan 1,2 milyar TL’lik yatırım sözü alındı. Kayseri tarihinde görülmemiş bir çalışma” dedi. Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu’nda Memduh Büyükkılıç’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya, 16 ilçe belediye başkanı ve temsilcilerinin yanı sıra Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi Tarife, Yatırım ve Paydaş İlişkileri Direktörü Ertan Yıldız ve ekibi katıldı.
KALAN 6 İLÇE GAZA KAVUŞACAK
- Direktör Ertan Yıldız ise Başkan Büyükkılıç’ın önderliğinde toplantı yaptıklarını belirterek, “Kayseri’mizin doğal gaz yatırımı ile ilgili taleplerinin farkındayız. Doğru zamanda, doğru planlama ile yatırımlar hayata geçirilecek. 6 tane ilçemizde doğal gaz yok. 2024 yılı bitmeden 6 ilçenin doğal gaz arzını gerçekleştirmiş olacağız” dedi.