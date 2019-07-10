Gündem Kaza değil cinayet Suriyeli çocuk kapağı açık bırakılan kanalizasyona düşerek öldü
ANKARA

Kaza değil cinayet: Suriyeli çocuk kapağı açık bırakılan kanalizasyona düşerek öldü

Kaza değil cinayet: Suriyeli çocuk kapağı açık bırakılan kanalizasyona düşerek öldü

Ankara'nın Mamak ilçesinde, ailesi semt pazarında atık meyve ve sebze ararken, kapağı açık bırakılan kanalizasyon kuyusuna düşen 6 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Salih'in babası ve yakınları çocuklarının cansız bedeni görünce gözyaşlarına boğuldu.
AA
Salih'in babası ve yakınları çocuklarının cansız bedeni görünce gözyaşlarına boğuldu.
Salih'in babası ve yakınları çocuklarının cansız bedeni görünce gözyaşlarına boğuldu.
AA
Salih'in babası ve yakınları çocuklarının cansız bedeni görünce gözyaşlarına boğuldu.
Salih'in babası ve yakınları çocuklarının cansız bedeni görünce gözyaşlarına boğuldu.
AA
Salih'in babası ve yakınları çocuklarının cansız bedeni görünce gözyaşlarına boğuldu.

Suriye'deki savaştan kaçarak yaklaşık 4 yıl önce Türkiye'ye gelen ve bir süredir Yeşilbayır Mahallesi'nde yaşayan Alşeyhhüseyin ailesi, salı günleri Derbent Mahallesi'nde kurulan semt pazarına gitti.

Pazarın akşam saatlerinde dağılmaya başlamasıyla atık meyve ve sebzeleri toplamak üzere dolaşmaya başlayan aile, 6 yaşındaki çocukları Salih'in bir anda kaybolduğunu fark etti.

Çocuğunu en son gördüğü yere giden anne Hayat ve baba Hasan Alşeyhhüseyin, sebze kasalarının hemen yanında kapağı açık bulunan bir kanalizosyon kuyusu gördü.

Büyük bir panikle çevredekilerden yardım isteyen aile, Türkçe bilmedikleri için uzun süre çocuklarının kuyuya düştüğünü endişesini anlatamadı.

Aile bir süre sonra Türkçe bilen Suriyeli yakınlarına haber verdi ve çocuğun bulunması için 112 Acil Çağrı Merkezi arandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken çocuğun bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Baba polis aracına binerek anons yaptı

Yaklaşık 5 metrelik kuyuya inen itfaiye ve Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri içeride çocuğun düştüğüne dair bir iz bulamadı. Kuyu içinde metan gazı biriktiğini tespit eden ekipler bir süre sonra çalışmalarına ara verdi.

Bu sırada diğer ekipler de ellerinde fenerlerle çevredeki ağaçlık bölgede ve pazar yeri yakınındaki Hatip Çayı kıyısında arama çalışmasına katıldı.

REKLAM

Baba Hasan Alşeyhhüseyin de bir polis aracına binerek anons sistemiyle çocuğuna seslendi.

Olay yerine dalgıç polisler çağrıldı

İlerleyen saatlerde kanalizasyon şebekesindeki atık suyun Hatip Çayı'na aktığını belirleyen ekipler, olay yerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Sualtı Arama Kurturma Ekibi'ni çağırdı.

Kısa sürede olay yerine gelen dalgıç polisler kanalizasyon suyunun çaya döküldüğü Bağderesi Tren İstasyonu'nun bulunduğu noktada suya girerek arama yaptı.

Küçük çocuğun cesedi Hatip Çayı'nda bulundu

Ellerinde fenerlerle çayın aktığı yönde ilerleyen ekipler yaklaşık 50 metre ileride Salih'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Dalgıç polisler kucaklarına aldıkları küçük çocuğun cesedini güçlükle çıkardı.

Bu sırada olay yerine gelen Salih'in babası ve yakınları çocuklarının cansız bedeni görünce gözyaşlarına boğuldu.

112 Acil Servis ekipleri tarafından sedyeye konulan çocuğun cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

  • Çevredeki bazı vatandaşlar pazar yerindeki kanalizasyon kuyusunun açık bırakılmasına ve yetkililerin önlem almamasına tepki gösterdi. Kanalizasyon kuyusunun bulunduğu alanda inceleme yapan ekipler olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Erdoğandan Hülagü örneği ile özeleştiri

Erdoğan'dan Hülagü örneği ile özeleştiri

'Milletten kopmuşluğa sebep olan her türlü şeyi söküp atacağız'
Ankarada kritik toplantı

Ankara'da kritik toplantı

Kalın, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev'i kabul etti.
Caniler hapisten çıkamayacak

Caniler hapisten çıkamayacak

​Suriyeli anne ve bebeğini katletmişlerdi.
Dolarda<br>Powell etkisi

Dolarda
Powell etkisi

​FED'in faizleri indirme sinyali, doları 5.63'e geriletti.
Bu acıya<br>yürek dayanmaz!

Bu acıya
yürek dayanmaz!

Kapağı açık bırakılan kanalizasyona düşen çocuk öldü.
Manisa'da<br>katliam gibi kaza

Manisa'da
katliam gibi kaza

Otobüsle çarpışan panelvandaki 6 kişi hayatını kaybetti.
Tamamına yakını tek sesli

Tamamına yakını tek sesli

​SETA, Türkiye'deki yabancı basının 'tarafsızlık röntgenini' çekti.
Cumhurbaşkanı müjdelemişti

Cumhurbaşkanı müjdelemişti

​Gelecek ayın sonunda tamamlanacak.

Türkiye'nin hakkıdır

Türkiye'nin hakkıdır

​Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de sondaj gerilimine ilişkin konuştu.
Faizi tek haneli<br>rakamlara indireceğiz

Faizi tek haneli
rakamlara indireceğiz

Cumhurbaşkanı Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulunda konuştu.
Trump için "beceriksiz" demişti

Trump için "beceriksiz" demişti

​İki ülke arasında krize yol açan Büyükelçi, istifa etti.
Bir ayda<br>üçüncü nöbet

Bir ayda
üçüncü nöbet

Merkel, tören sırasında titremeye başladı.
İhanet gecesinin<br>yeni görüntüleri

İhanet gecesinin
yeni görüntüleri

​15 Temmuz'a ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
Sonuçları iyi olmayacak

Sonuçları iyi olmayacak

AK Parti Sözcüsü ​Çelik'ten Yunan Bakan'a sert tepki.
İsrail Türkiye'nin varlığından rahatsız

İsrail Türkiye'nin varlığından rahatsız

​Türkiye'nin son adımları İsrail'i telaşa düşürdü.
İstanbul<br>için saatli uyarı

İstanbul
için saatli uyarı

​İstanbul'da yola çıkacaklar için peş peş uyarılar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.