Kaza sonrası lüks otomobilini bırakıp kaçtı!

Kaza, Kadıköy Suadiye Mahallesi’nde Çetin Emeç Bulvarı Maltepe istikametinde meydana geldi.
Saat 04.30 sıralarında alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı 34 YTN 07 plakalı lüks otomobil sahil yolunda aşırı hızla girdiği virajda kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı, sonra da yeşil alana sürüklenerek durabildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri sürücünün olay yerinden kaçtığı bilgisine ulaştı.
Kaza sonrası lüks otomobil kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.
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Kaza, saat 23.00 sıralarında Sağlık Mahallesi Yelki Sokak'ta meydana geldi.
Ekrem Tekin yönetimindeki 34 LJT 88 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sulama kanalı kenarındaki ağaca çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücüye 112 Acil ekipleri tarafından yaşam destek ünitesi bağlandı. İkiye katlanan araçtaki sürücüyü kurtarmak için ağaç ve otomobil itfaiye ekipleri tarafından kesildi. Tekin, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.
Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ağaca çarpan otomobil ikiye katlandı sıkışan sürücü bir saatte kurtarıldı
Bolu'da, kontrolden çıkarak sulama kanalı kenarındaki ağaca çarpan ve ikiye katlanan otomobilde sıkışan sürücü Ekrem Tekin, bir saatlik çalışma sonucu ağır yaralı olarak kurtarıldı.
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Kaza, Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi’nde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, Mehmet Batmaz’ın kullandığı 07 LLY 67 plakalı otomobilin Zeynel Şenol Köprüsü girişinde lastiği patladı.
Kontrolden çıkan otomobil köprünün çelik bariyerlerine çıkıp bariyerler üzerinde 40 metre gittikten sonra askıda kalarak durabildi.
Kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı.
Bir anda lastiğin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiğini belirten otomobil sürücüsü Mehmet Batmaz, Bir anda bariyer üzerine çıktık. Patlak lastikler bir süre gittikten sonra aracımız askıda kaldı ve durdu. Allah’a şükür devrilmedi. Eşim ve çocuğumla kazayı ucuz atlattık diye konuştu
Sürücüsü bile nasıl olduğunu anlayamadı: Bariyer üzerinde 40 metre gitti
Antalya'da köprü girişinde lastiği patlayarak bariyere çıkan otomobil 40 metre bariyer üzerinde gittikten sonra askıda kaldı. Sürücünün bile nasıl olduğunu anlayamadığı olayı, olay yerine gelen itfaiye ekipleri de çözmekte zorlandı.