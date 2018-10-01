Gündem Kaza yapan araç için durdular başka bir aracın altında kaldılar
AYDİN

Kaza yapan araç için durdular başka bir aracın altında kaldılar

Aydın'da bir otomobil, kaza yapan bir başka araç için orada bulunan 4 kişiye çarptı. Kurtarıcıda görevli oldukları öğrenilen iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
Aydın'da feci kaza
Aydın'da feci kaza

Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilin, yolda kaza yapan aracın yanında duranlara çarpması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı. Bir otomobil, Aydın-Denizli karayolu Ömerbeyli mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle kaza yaptı. Olay yerine, kaza yapan aracın çekilmesi için kurtarıcı çağrıldı.

Kaçan sürücü yakalandı

Kaza yerinde çekiciden inen Yaşar Tuncer ve Dilaver Onur ile kazayı görüp yardım etmek için durdukları öğrenilen Mehmet Salih Kaya ve Tayfun Durukan'a, A.K. idaresindeki otomobil çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve ilk yardım ekipleri sevk edildi. Kurtarıcıda görevli Yaşar Tuncer ve Dilaver Onur'un kaza yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Ağır yaralanan Mehmet Salih Kaya ve Tayfun Durukan ise 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, aracıyla kaza yerini terk eden otomobil sürücüsü A.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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