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Kazandığı tazminat burs oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘kişilik haklarına saldırıda bulunduğu’ gerekçesiyle Kılıçdaroğlu hakkında açtığı tazminat davasında kazandığı 43 bin lirayı öğrencilere burs olarak bağışladı.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
Kazandığı tazminat burs oldu
Arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı davada kazandığı 43 bin 307 lirayı, üniversite öğrencilere burs olarak verilmek üzere Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı’na bağışladığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na tazminat davası
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na tazminat davası
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