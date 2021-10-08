Kazlıçeşme kazısı ilçeye değer katacak

İstanbul’un birçok yerinde geçmişe ışık tutan eserler günyüzüne çıkarılmaya devam ediyor. En son Zeytinburnu’nda bulunan ve sanatsal etkinliklerin düzenlendiği Kazlıçeşme Sanat binasının bahçesinde yapılan çalışmalarda yeni bulgulara rastlandı. Zeytinburnu Mozaik Müzesi çalışmaları esnasında mozaiklerin restorasyon ve konservasyon işlemleri için kaldırılmasıyla birlikte; mozaik yapısının alt seviyelerinde, içinde 2 kişinin gömülü olduğu Roma dönemine ait bir lahit bulundu. Yine bu çalışmalar esnasında sandık tipi Erken Dönem Bizans Mezarı olduğu anlaşılan bir mezar ve mozaikli yapının temelini oluşturduğu düşünülen yapı kalıntısı da keşfedildi.

‘KATMANLI BİR SERGİ ALANI ORTAYA ÇIKACAK’

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Rahmi Asal, yapılan çalışmaları yerinden takip ederek, ekiple bilgi alışverişinde bulundu. Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği belirten Başkan Arısoy, “Binanın dışında keşfettiğimiz mozaiği restore etmek için çalışmaları başlattıktan sonra buluntuların izini takip ederek bir lahit bulduk. İçinde iki bireye ait kalıntılar var. Bu kalıntıların incelemeleri en kısa zamanda yapılmaya başlanacak. Detaylı bir bilgiye sahip değiliz ama birinin 20-30, diğerinin ise 40-50 yaşlarında erkek ve kadın olduğu arkeoloji uzmanlarınca belirlendi. Aynı kazı alanında bir mezar odası diyebileceğimiz mermerle çevrili oda ve bir bireye ait kalıntılar bulundu. Ayrıca bazı mimarı unsurlar keşfettik. Tüm kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm halinde kazıları tamamlayacağız Buradan çıkan eserlerin geçmişe ışık tutacağına inanıyoruz. Kazının el verdiği ölçüde en kısa zamanda burayı bir müzeye dönüştürmek istiyoruz. İstanbul yeni bir bulguyla karşı karşıya. Bu olay beni çok heyecanlandırdı. Bu gelişmelerin Zeytinburnu’na büyük bir değer katacağını düşünüyorum” dedi.

BİZANS DÖNEMİNE AİT SİKKELER BULUNDU

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Rahmi Asal ise, Zeytinburnu Belediyesi ile koordinasyon halinde çalıştıklarını belirterek “Bir mermer lahit gömüye rastladık. Bu lahdin üzerinde herhangi bir yazı ve betim tespit edemedik. Ancak kapağı açtığımızda içinde iki iskelet vardı. Biri kadın biri erkekti. İkisinin de dişlerinden hastalık bulgusuna rastladık. Erkek bireyin kaburgasının yaşadığı dönemde kırıldığı ve tekrar kaynadığı tespit edildi. Erkek bireyin eklem romatizmasıyla ilgili bir hastalığının olduğu teşhis edildi. M.S 5. yüzyıla ait olduğunu söyleyebiliriz. Mezarda bir bireye ait iskelet tespit edildi. Bu mezarda veri oluşturmamıza sağlayacak buluntu elde edilemedi” ifadelerini kullandı.