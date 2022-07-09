Keçiören Belediyesi’nden okullara boya desteği

Keçiören Belediyesi tarafından eğitime destek çalışmaları kapsamında ilçedeki okulların fiziki koşul-larını iyileştirmek için Keçiören Şehit Özgür Kara Anadolu Lisesi’nde boya dağıtım töreni yapıldı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleş-tirilen törende boyalar ihtiyacı olan tüm okullara sırayla dağıtıldı.

2 MİLYON TL DEĞERİNDE BOYA

Törende öğrenci ve öğretmenlere hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Okullar tatil olmadan arkadaşlarımıza söyledim. Okullarımızın ne tür isteği var, bir liste yapın diye. Ardından okullarımızla temasa geçtik ve ihtiyaçları belirledik. Bunlardan biri de boya. Okullar bizim geleceğimiz. Devletimizin, milletimizin geleceği olan çocuklarımızın yetiştiği kurumlarımızdır okullar. Bugün 2 milyon TL değerinde boya desteğinde bulunuyoruz. Boyanın da en kalitelisini aldık. Ne iş yaparsanız yapın; iş olsun, reklam olsun diye değil, kaliteli olsun diye yapacaksınız. Okullarımız pırıl pırıl olmalı. Okullarımızdaki kütüphane ve laboratuvarlar için ne isterseniz isteyin, verelim diyorum her fırsatta İlçe Milli Eğitim Müdürü’müze. Okul müdürlerimiz de isteyebilir. Bundan sonra da okullarımızın taleplerini yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.

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İlklere imza attık

Eğitime destek konusunda Keçiören Belediyesi’nin önemli ilklere imza attığını da söyleyen Altınok, “1994’te ilk defa okullarımızın, geleceğimizin kapısından giren belediye Keçiören Belediyesi’dir. Okullarımıza, Keçiören’de bulunan veya bulunmayan üniversitelerimize birçok konuda destek verdik, vermeye devam ediyoruz. Üniversite öğrencilerimize, büyükşehirlerde burs veren tek belediyeyiz. 1994-1995 yılında okullarının kapısından girdiğimiz öğrencilerimiz şimdi savcı, hakım, polis, öğretmen oldu. Onlarla da karşılaşıyoruz. Ülkemizi seviyorsak çok çalışacağız” ifadelerini kullandı.