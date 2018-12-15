Keçiören yolları kardan kapanmadı

Aylar öncesinden bütün çalışmalarını tamamlayarak kar yağışını bekleyen Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri karla mücadeleyi dört koldan başlattı. Ankara’da etkisini artıran ve soğuk hava dolayısıyla yollarda buzlanmaya neden olan kar yağışının ardından ekipler gece gündüz aralıksız çalışarak Keçiören’in cadde ve sokaklarında biriken karları temizledi ve buzlanmayı önlemek amacıyla yollara ve kaldırımlara tuzlama çalışması yaptı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “51 mahallede cadde ve sokakları trafiğe açık tuttuk. Kar yağışına hızlı müdahale ederek, vatandaşları evlerine ve işlerine, çocukları da okullara güvenli şekilde ulaştırdık” dedi.

679 PERSONEL, 51 ARAÇ

Fen İşleri Müdürlüğü 7 greyder, 6 kamyon, 13 çift kabin Pick-Up, 8 tuzlamalı küreme kamyonu, 5 JCB küreme, 3 loader, 2 dozer, 7 binek araç olmak üzere toplam 51 araçla karla mücadele çalışması yaptı. Ayrıca 129 Fen İşleri Personeli, kaldırım ve caddelerin temizliği, okul, hastane ve cami önlerinin kar küreme çalışmaları için 200 Temizlik İşleri Personeli ve parklardaki yürüyüş yollarının açılması için de 350 park bekçisi olmak üzere toplamda 679 personel görevlendirildi.