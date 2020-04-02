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ANKARA

Keçiören'de 'Haydi Keçiören Balkonlara' sloganıyla cadde ve sokak konserleri başladı

Keçiören Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle ‘Evinde Kal’ çağrısına özen gösteren vatandaşların keyifli vakit geçirebilmeleri için ‘Haydi Keçiören Balkonlara’ sloganıyla üstü açık otobüsle cadde ve sokakları dolaşarak konser programı düzenliyor. Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Evlerinde bunalan vatandaşlarımızı rahatlatacak, neşelendirecek, şenlendirecek biraz da olsa koronadan, paranoyadan uzaklaştıracak olan konserlerimiz tüm cadde ve sokaklarımızda virüs kaybolana kadar devam edecek” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Keçiören Belediyesi üstü açık otobüsle cadde ve sokak konseri düzenledi.
Keçiören Belediyesi üstü açık otobüsle cadde ve sokak konseri düzenledi.

Keçiören Belediyesi, koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında evlerinde kalan vatandaşların keyifli vakit geçirmesi için hareket halindeki üstü açık otobüsle cadde ve sokak konseri düzenledi. Her gün farklı bir sanatçının üstü açık otobüste 14.00-18.00 saatleri arası sahne alacağı konserlerin ilki Dilek Hürmeydan Basçı’nın seslendirdiği ezgilerle Keçiörenlilere keyifli bir gün yaşattı. Türk Halk Müziği ile birlikte hareketli eserlerin seslendirildiği konsere vatandaşlar evlerinin pencere ve balkonlarından eşlik ederek ilgiyle izledi. Her gün farklı sanatçıların sahne alacağı konserde aynı zamanda ‘Evde Kal’ çağrısı da yapıldı.

“EVDE KAL SEVDİKLERİNİ VE ÜLKEMİZİ KORU”

Evlerinden çıkamayan vatandaşların keyifli vakit geçirmesini sağlamak amacıyla üstü açık otobüsle cadde ve sokaklarda konserleri düzenlemeye devam edeceklerini belirten Altınok, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız bunalmıştı. İnsanlarımızı rahatlatacak, neşelendirecek, şenlendirecek biraz da olsa koronadan, paranoyadan uzaklaştıracak konserler düzenleyeceğiz. Bütün cadde ve sokaklarımızda evlerinde bulunan vatandaşlarımıza, 'evde kal sağlıklı kal, evde kal spor yap, evde kal sevdiklerini koru, evde kal toplumu koru, evde kal ülkeyi koru' uyarılarıyla müzik coşkusu yaşatacağız. İnsanlarımızı evden, kasvetten, paranoyadan uzaklaştıracak, genelde milli duygularımızı anlatan türkülerimizi ve şarkılarımızı seslendireceğiz. Bu konserlerimizi vatandaşlarımızın hayatına renk katalım, onları alalım başka bir dünyaya götürelim düşüncesiyle böyle bir sanat, müzik çalışmasını başlatmış olduk."

Keçiören Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle ‘Evinde Kal’ çağrısına özen gösteren vatandaşların keyifli vakit geçirebilmeleri için ‘Haydi Keçiören Balkonlara’ sloganıyla üstü açık otobüsle cadde ve sokakları dolaşarak konser programı düzenliyor.

KEÇİÖREN’İN YÜZDE 95’İ KURALLARA UYUYOR

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen 14 kuralın ilçedeki bilboardlar aracılığıyla sürekli vatandaşa hatırlattıklarını ifade eden Altınok, sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların yüzde 95'inin uyduğunu belirtti. Altınok, konser otobüsünün virüs kaybolana kadar Keçiören’in 51 mahallesindeki tüm cadde ve sokakların gezeceğini de sözlerine ekledi.

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