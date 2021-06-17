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İSTANBUL

Kedi yediğini itiraf etti: Japon uyruklu şahıs sınır dışı edilecek

İstanbul Küçükçekmece'de kedileri yakalayıp yediği tespit edilen Japon uyruklu D.M., sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Haber Merkezi DHA
Kedi yediğini itiraf etti: Japon uyruklu şahıs sınır dışı edilecek
Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma polisleri bir bankada işlem yaparken yakaladıkları D.M.'yi, polis merkezine götürdü.

Küçükçekmece, Gültepe Mahallesi'nde bir sokak sakini geçtiğimiz günlerde sabah saat 05.00 sıralarında Japon uyruklu D.M.'nin, bir kova içine 5 yavru kediyi alarak evine götürdüğünü gördü ve durumu polise bildirdi.

Sokak sakinleri evine girerken yakaladıkları D.M.'ye linç girişiminde bulundu. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma polisleri bir bankada işlem yaparken yakaladıkları D.M.'yi, polis merkezine götürdü.

D.M., kedileri boğarak öldürdüğünü ve pişirip yediğini itiraf etti. 10 bin 375 lira para cezası verilen kişi, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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