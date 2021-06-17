Kedi yediğini itiraf etti: Japon uyruklu şahıs sınır dışı edilecek

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma polisleri bir bankada işlem yaparken yakaladıkları D.M.'yi, polis merkezine götürdü.

Küçükçekmece, Gültepe Mahallesi'nde bir sokak sakini geçtiğimiz günlerde sabah saat 05.00 sıralarında Japon uyruklu D.M.'nin, bir kova içine 5 yavru kediyi alarak evine götürdüğünü gördü ve durumu polise bildirdi.

Sokak sakinleri evine girerken yakaladıkları D.M.'ye linç girişiminde bulundu. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma polisleri bir bankada işlem yaparken yakaladıkları D.M.'yi, polis merkezine götürdü.

D.M., kedileri boğarak öldürdüğünü ve pişirip yediğini itiraf etti. 10 bin 375 lira para cezası verilen kişi, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.