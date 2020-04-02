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ANTALYA KORONAVİRÜS

Kekova tarihinin en sessiz dönemini yaşıyor

Kekova tarihinin en sessiz dönemini yaşıyor

Antalya'nın Demre ilçesine bağlı dünyaca ünlü yat turizm merkezi ve doğal bir cennet olan Kekova, koronavirüs tehlikesi nedeniyle sessizliğe büründü. Her gün onlarca yatın yol aldığı, bu mevsimde bile her gün binlerce insanın geldiği Kekova ve koyları, tarihinin en sessiz dönemlerinden birini yaşıyor.

Haber Merkezi DHA
Kekova ve koyları.
Kekova ve koyları.

Demre'deki dünyaca ünlü tarih, deniz ve doğanın iç içe olduğu, günübirlik ve mavi yolculuğa çıkan yatların uğrak yeri olan Kekova, uygulanan koronavirüs önlemleri nedeniyle sessizliğe büründü. Kekova'nın merkezi konumundaki Üçağız Mahallesi, bugünkü adıyla Kaleköy, antik adıyla Simena Antik Kenti, Batık Kent ve dünyaca ünlü Kekova koyları, tarihinin en sessiz dönemlerinden birini yaşıyor.

Kekova tarihinin en sessiz dönemini yaşıyor
FOTOĞRAF 7
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Demre'deki dünyaca ünlü tarih, deniz ve doğanın iç içe olduğu, günübirlik ve mavi yolculuğa çıkan yatların uğrak yeri olan Kekova, uygulanan koronavirüs önlemleri nedeniyle sessizliğe büründü.
Title
Kekova'nın merkezi konumundaki Üçağız Mahallesi, bugünkü adıyla Kaleköy, antik adıyla Simena Antik Kenti, Batık Kent ve dünyaca ünlü Kekova koyları, tarihinin en sessiz dönemlerinden birini yaşıyor.
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Kış mevsiminde bile binlerce turistin yatlarla geldiği Kekova'da sinek uçmuyor.
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Sadece arada bir özel izinle bir kişinin bulunabileceği Üçağız'dan, karayolu bağlantısı olmayan Kaleköy'e giden küçük tekneler denizde görülüyor.
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Umutla denize indirilen bir kısım yat ise iskelede bekliyor, yatların çoğunluğu ise karada bekletiliyor. Kekova, koronavirüs krizinin sona ermesini, eski günlerine dönmeyi bekliyor. Bugünlerde denize açılan Kaş ve Finike Setur marinalar ile Üçağız İskelesi'nde kışı geçiren özel yatlar ise krizin geçmesini bekliyor.
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'Salgın bitene kadar Kekova'ya gelmeyin' Kekova'nın merkezi konumundaki Demre'ye bağlı Üçağız Mahallesi Muhtarı Durali Aliçavuşoğlu, şu şekilde açıklamada bulundu:
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Kekova ve Akdeniz tarihinin en sakin günlerini yaşıyor. Herkes kurallara uyuyor. Buradan Kekova dostlarına bir çağrı yapmak istiyorum. Lütfen salgın bitene kadar Kekova'ya gelmeyin. Salgın bittikten sonra sağlıklı bir şekilde Kekova'ya gelin. Evde kalın, sağlıklı kalın.
Kekova tarihinin en sessiz dönemini yaşıyor
Antalya'nın Demre ilçesine bağlı dünyaca ünlü yat turizm merkezi ve doğal bir cennet olan Kekova, koronavirüs tehlikesi nedeniyle sessizliğe büründü. Her gün onlarca yatın yol aldığı, bu mevsimde bile her gün binlerce insanın geldiği Kekova ve koyları, tarihinin en sessiz dönemlerinden birini yaşıyor.


Kış mevsiminde bile binlerce turistin yatlarla geldiği Kekova'da sinek uçmuyor. Sadece arada bir özel izinle bir kişinin bulunabileceği Üçağız'dan, karayolu bağlantısı olmayan Kaleköy'e giden küçük tekneler denizde görülüyor.

Umutla denize indirilen bir kısım yat ise iskelede bekliyor, yatların çoğunluğu ise karada bekletiliyor. Kekova, koronavirüs krizinin sona ermesini, eski günlerine dönmeyi bekliyor. Bugünlerde denize açılan Kaş ve Finike Setur marinalar ile Üçağız İskelesi'nde kışı geçiren özel yatlar ise krizin geçmesini bekliyor.

'Salgın bitene kadar Kekova'ya gelmeyin'

Kekova'nın merkezi konumundaki Demre'ye bağlı Üçağız Mahallesi Muhtarı Durali Aliçavuşoğlu, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Kekova ve Akdeniz tarihinin en sakin günlerini yaşıyor. Herkes kurallara uyuyor. Buradan Kekova dostlarına bir çağrı yapmak istiyorum. Lütfen salgın bitene kadar Kekova'ya gelmeyin. Salgın bittikten sonra sağlıklı bir şekilde Kekova'ya gelin. Evde kalın, sağlıklı kalın."
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