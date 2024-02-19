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Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan vatandaşa yumruk atan saldırgan için istenen ceza belli oldu

İstanbul'da düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünde, elinde Kelime-i Tevhid bayrağı bulunan bir kişiye 'sen tam bir Arap sevicisisin' diyerek saldırdığı iddia edilen sanığın davasında mütalaa açıklandı.

10:44 - 19/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 10:51 - 19/02/2024 Pazartesi
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Ege Akersoy
Ege Akersoy

İstanbul Fatih’te yapılan 'Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet' yürüyüşüne katılan İsmail Aydemir, yürüyüş sonrası elinde Kelime-i Tevhid Bayrağı ile yürürken üniversite öğrencisi Ege A.'nın yumruklu saldırısına uğramıştı...


Galata Köprüsü'nde gerçekleşen saldırı sonrasında Aydemir'in yüzü kanla riçinde kalırken saldırgan da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


İstenen ceza


İstanbul’da Filistin’de yaşananları protesto etmek için toplanan grupta yer alan ve elinde Kelime-i Tevhid bayrağı bulunan kişiye ‘sen tam bir Arap sevicisisin’ diyerek saldırdığı iddia edilen sanığın davasında mütalaa açıklandı. Savcılık, sanığın 2 ayrı suçtan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.





#Tevhid bayrağı
#Mahkeme
#Fatih
14 dakika önce
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