Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan vatandaşa yumruk atan saldırgan için istenen ceza belli oldu

İstanbul Fatih’te yapılan 'Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet' yürüyüşüne katılan İsmail Aydemir, yürüyüş sonrası elinde Kelime-i Tevhid Bayrağı ile yürürken üniversite öğrencisi Ege A.'nın yumruklu saldırısına uğramıştı...

Galata Köprüsü'nde gerçekleşen saldırı sonrasında Aydemir'in yüzü kanla riçinde kalırken saldırgan da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul’da Filistin’de yaşananları protesto etmek için toplanan grupta yer alan ve elinde Kelime-i Tevhid bayrağı bulunan kişiye ‘sen tam bir Arap sevicisisin’ diyerek saldırdığı iddia edilen sanığın davasında mütalaa açıklandı. Savcılık, sanığın 2 ayrı suçtan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.