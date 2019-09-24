Kendi imkanları ile örnek bir projeye imza attılar

Çıkarılan su hem sulamak amacıyla hem de içmek için kullanılabilecek.

Projenin Hamurköy’e 1 kilometre uzaklıktaki elektrik ve suyun olmadığı noktada köydeki hayvanların özellikle yaz mevsiminde su ihtiyacının karşılanması amacıyla hayata geçirildiği bildirildi.

Güneş enerjisi sistemi

Diğer köylere örnek olmalı

Türkiye’nin yenilenebilir enerji konusunda zenginliğe sahip olduğunu belirten Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, şu şekilde açıklamada bulundu:

’’Sondajdan güneş enerjisi ile çıkarılan su, hem içme hem de sulama suyu olarak kullanılıyor. Bu projenin diğer köylerimize örnek olacağını umuyorum. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.’’

Kaymakam Abbasoğlu ile birlikte Hamırköy’de incelemelerde bulunan Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, ’’Hamurköylü vatandaşlarımız, bölgemizde örnek olacak bir çalışmayı birlik ve beraberlik içerisinde başarmışlar. Emeği geçenlere teşekkür ediyor bu projenin diğer köylerimize de örnek olmasını temenni ediyorum’’ diye konuştu.