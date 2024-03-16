Kendisini banka görevlisi olarak tanıtıp 4.5 milyon liralık vurgun yaptı

Bayrampaşa'da yaşayan S. A. isimli şahıs, 12 Mart tarihinde kendisini telefon ile arayarak banka görevlisi olarak tanıtan şüphelinin yönlendirmesiyle şirket hesabındaki 4 buçuk milyon lirayı başka hesaplara havale yaptı.
Dolandırıldığını anlayan şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar sonrası polis ekipleri çalışma başlattı.
Çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlenen şüphelilerin emniyetteki sorgulamasından Yakup U'nun aracılığıyla banka hesaplarını kiraladıkları belirlendi. Şüpheliler emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.