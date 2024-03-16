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Kendisini banka görevlisi olarak tanıtıp 4.5 milyon liralık vurgun yaptı

Bayrampaşa'da bir şahıs, kendisini banka görevlisi olarak tanıtan şüphelinin yönlendirmesiyle hesaplarını kiralayan 4 şüpheliye, 4 buçuk milyon lira havale yaptı. Banka hesaplarını kiralayan şüpheliler, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

15:18 - 16/03/2024 Cumartesi
IHA
Gözaltı
Gözaltı

Bayrampaşa'da yaşayan S. A. isimli şahıs, 12 Mart tarihinde kendisini telefon ile arayarak banka görevlisi olarak tanıtan şüphelinin yönlendirmesiyle şirket hesabındaki 4 buçuk milyon lirayı başka hesaplara havale yaptı.


Dolandırıldığını anlayan şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar sonrası polis ekipleri çalışma başlattı.


Yapılan çalışmalarda, paranın havale edildiği banka hesaplarının sahipleri tespit edildi. Kimlikleri belirlenen, Kazım K. (21), Emirhan B. (20), Ertuğrul C. (67) ve Yakup U. (20) aynı tarihte Sultangazi'de yakalanarak gözaltına alındı.

Çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlenen şüphelilerin emniyetteki sorgulamasından Yakup U'nun aracılığıyla banka hesaplarını kiraladıkları belirlendi. Şüpheliler emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.




#Bayrampaşa
#Dolandırıcılık
#Banka
26 dakika önce
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