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ANTALYA

Kepez Belediyesi kreşlerinden anlamlı kampanya

Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevleri, öğrenci ve velilerin desteği ile kitap toplama kampanyası düzenledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kepez Belediyesi kreşlerinden anlamlı kampanya
Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevleri, öğrenci ve velilerin desteği ile kitap toplama kampanyası düzenledi.

Antalya’nın en çok talep gören Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevleri, anlamlı bir çalışmaya imza attı. Kepez Belediyesi tarafından kurulan ve ilçede bugün 5 şubeye sahip olan Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevleri, öğrenci ve velilerin desteği ile kitap toplama kampanyası düzenledi.

Bağış kampanyasından toplanan kitaplar, ilçenin dört bir yanına kurulan kütüphane raflarında yerini alması için Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye teslim edildi. Başkan Tütüncü, Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin Ahatlı, Erenköy, Sakarya, Teomanpaşa ve Özgürlük Şube çalışanlarıyla bir araya gelerek, kitap desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Personel, öğrenci ve velileri bu güzel çalışma için kutlayan Başkan Tütüncü, “Bu kampanya için aylardır çalışıyorlar. Onların emekleri bilgiye açılan kapıya müthiş bir ışık. Emek her şeyin üstünde. Zaten onlar emekleriyle Nasreddin Hoca Kreşlerini önemli bir marka haline getirdiler. Hatıraları uzun yıllar yaşatacak muhteşem bir işe imza attılar. Her biri ile gurur duyuyorum” dedi.

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