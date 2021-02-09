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EDİRNE

Keşanlılar doludan korktu araçlarını battaniyeyle sardı

Keşanlılar doludan korktu araçlarını battaniyeyle sardı

Edirne’nin Keşan ilçesinde dün akşam etkili olan dolu yağışı araç sahiplerini korkuttu. Korunmak için battaniyelere sarılan araçlar, sabah ilginç manzaralara sahne oldu.

Haber Merkezi İHA
Keşan'da beklenen yağmur nedeniyle vatandaşlar arabaları battaniyeyle kapattı.
Keşan'da beklenen yağmur nedeniyle vatandaşlar arabaları battaniyeyle kapattı.

Edirne Keşan’da dün akşam saatlerinde başlayan yağışlı hava, zaman zaman bölgeye dolu olarak da düştü. Aniden başlayan dolunun araçlarına zarar vereceğini düşünen sahipleri, onları korumak için yağmura rağmen ellerinde battaniyeler ve halılar ile kendilerini dışarı attı.
Araçların üzerine serilen battaniyeleri sabitlemek bazı sürücüler araç kapılarına sıkıştırma taktiğini kullanırken, kimileri araçlarına sıkı sıkıya koli bandıyla bantladı; kimileri ise bir kat battaniye, bir kat muşamba üzerine halat bağlayıp bir de taş koyarak iyice garantiledi.

Gece boyunca aralıklarla devam eden dolu yağışı etkisini yitirse de, araç sabitleri ‘ne olur ne olmaz’ diyerek sabahı bekledi. İşine gitmek için evden çıkan vatandaşları ise rengarenk battaniyelerle bezenmiş sokaklar karşıladı.

İstanbul'da dolu paniği: Köprü altına çeken de var battaniye ile kaplayan da
FOTOĞRAF 22
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Perşembe ve Cuma günleri için İstanbul'da il genelinde şiddetli yağış ve dolu uyarısı yapılmasının ardından aracını kapalı otoparka alamayıp dışarıda bırakmak zorunda kalan vatandaşlar kendi imkanları ölçüsünde önlem almaya çalıştı.
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Sancaktepe ve Maltepe'de araçlarını sokağa park etmek zorunda olan vatandaşlar, otomobillerini ellerindeki malzemeler ile korumaya aldı.
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Evlerinden getirdikleri battaniye, branda, halı ve aldıkları inşaat malzemeleri ile araçlarının üzerini kapatan vatandaşlar, doluya karşı önlem almaya çalıştı.
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Perşembe ve Cuma günü şiddetli yağış ve dolu uyarısı yapılması üzerine araçlarını evlerinin önünde park etmek zorunda kalan vatandaşlar araçların üzerine halı ve battaniye örterek korumaya aldı.
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Bu durum en çok sokak kedilerine yaradı.
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Araçların üzerine serilen yumuşak halı ve battaniyelerin üzerinde yatan kediler gülümseten görüntüler oluşturdu.
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Aracının üzerini naylon muşamba ile kapatmaya çalışan Halil Erdem; “İstanbul'un kapalı otopark sorununu çözmeye çalışıyorum.
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Kendi çapımızda önlemimizi almaya çalışıyoruz. Dolu yağacağını haber aldık, tam emin değiliz ama elimizden geldiğince aracımızı kurtarmaya çalışıyoruz şeklinde konuştu.
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Kimi evinin önüne park ettiği aracının üstünü battaniye, halı, kilim gibi şeylerle örterken kim de arabasını oturduğu yere yakın köprü, üst geçit ve viyadük altlarına park ederek önlem almaya çalışıyor.
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Ataşehir'de aracını bir alt geçidin altına park edenlerden biri olan Özden Dikkaya; “Geçen birkaç gün önce dolu yağmıştı, aracım bayağı bir zarar gördü.
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Aracın zarar görmesi problem değil de sonrasında işlem yaptırmak işçin sıra beklemek sorun.
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Geçen sene de yağmıştı, cam patlamıştı, bulamamıştık. Sıkıntılar yaşanıyor yedek parça ile ilgili o yüzden buraya getirip koyuyorum şeklinde konuştu.
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Şişli'de dolu yağışının zararından korumak bazı vatandaşlar minibüslerini köprünün altına park etti.
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Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde de bazı vatandaşlar otomobillerini viyadüğün altına park ederek dolu için önlem aldı.
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İstanbul'da dolu paniği: Köprü altına çeken de var battaniye ile kaplayan da
Meteoroloji'nin perşembe ve cuma günleri için İstanbul'a yönelik şiddetli yağış ve dolu uyarısı yapmasının ardından aracını kapalı otoparka alamayıp dışarıda bırakmak zorunda kalan vatandaşlar kendi imkanları ölçüsünde önlem almaya çalıştı. Çok sayıda vatandaş arabasını korumak için köprü ve viyadük altlarına park ederken, aracını evinin önünden ayırmayan ise halı, battaniye, branda ve dışarıdan aldıkları inşaat malzemeleri ile korumaya aldı.

Dolu korkusu TEM Otoyolu'unda ilginç görüntüler oluşturdu: Battaniyeli otomobil kamerada
OYNAT 00:21
Dolu korkusu TEM Otoyolu'unda ilginç görüntüler oluşturdu: Battaniyeli otomobil kamerada
İstanbul'da beklenen dolu yağışına karşı önlem almak için üzeri battaniye ile örtülen otomobil bu halde trafiğe çıktı. Battaniyeli otomobili, başka araçtaki şoförler cep telefonu kamerası ile kaydetti.


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