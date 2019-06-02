Kıdem şartı yeniden geliyor

Hakim ve savcıların meslekte yükselmesine ilişkin yapılacak düzenleme de bunlardan birisi. Buna göre, terfi incelemesi ve denetimlerde, hakim ve savcıların verdiği kararların Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uygunluğu gözetilecek.

KIDEM ŞARTI GELİYOR

Yargı teşkilatında bazı görevlere atanabilmek için mesleki tecrübe önem taşıyor. Bu nedenle, Yargıtay ve Danıştay üyelikleri, istinaf mahkemesi başkan ve üyelikleri, Cumhuriyet başsavcılığı, adalet komisyonu başkanlığı, mahkeme başkanlığı, Adalet Bakanlığı ve HSK tetkik hakimliği ile müfettişlikleri, yüksek mahkemelerin savcılık ve tetkik hakimlikleri gibi görevlere atanabilmek için asgari meslek kıdem şartları yeniden belirlenecek. Yine Hakimler ve Savcılar Kanunu’nda yer alan disiplin cezaları daha objektif ölçütlerle yeniden belirlenecek, kişisel verilerin korunması kaydıyla HSK’nın disiplin kararlarının kamuoyuna açıklanması sağlanacak.

BAKANLIĞIN YETKİSİ KALDIRILIYOR

Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 47. maddesine göre, Adalet Bakanı gecikmesinde sakınca bulunan hallerde hakim ve savcıları başka bir yargı çevresinde geçici görevlendirebilme yetkisi bulunuyor. Ancak Strateji Belgesi ile söz konusu yetkinin hakimler yönünden kaldırılması öngörülüyor.

YABANCILARA AVUKAT İMKANI

Öte yandan Türkiye’de bulunan yabancıların adalete erişiminin güçlendirilmesi konusu da Strateji Belgesi’nde yer aldı. Bu kapsamda, yabancı şüpheli ve sanıklara isteği aranmaksızın müdafi tayin edilmesi uygulamasının da hayata geçirilmesi öngörülüyor.

Stajyer avukatlar sigortalı çalışacak

Strateji Belgesi’nde avukatlık staj süresi ve içeriğin daha verimli olacak şekilde düzenlenmesi öngörüldüğü ifade edildi. Buna göre, avukatlık stajı yapanların staj süresince sigortalı olarak çalışamadığına, bu durumun ise staj verimliliğini düşürdüğü ve mağduriyetleri beraberinde getirdiğine dikkat çekildi. Bundan dolayı da avukat stajyerlerinin staj süresince ekonomik olarak desteklenmesine yönelik çalışmaları yürütüleceği, sigortalı olarak çalışabilmelerine ilişkin düzenlemeler yapılacağı aktarıldı.