Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü Joel Shulman'ın şirketinin bir yılda yüzde 43 zarar ettiği ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ABD ziyaretlerine devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun ziyaretleri tartışmalarıda beraberinde getirdi. Kılıçdaroğlu'nun 'dünyanın önde gelen iş insanı' diye nitelendirdiği Joel Shulman'ın yönetici olduğu fonu batırdığı ortaya çıktı. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun Dünya Bankası'nda danışmanlık yapan Shulman ile bir araya gelmesi 'CHP'nin yeni ekonomik politikası bu mu ?' sorsununu akıllara getirdi.

'BİR YILDA YÜZDE 43 DEĞER KAYBETTİ'

Yıllık 63 milyon dolarlık bir parayı yöneten Joel Shulman'ın yöneticisi olduğu ERSHARES (ENTR) adlı yatırım fonu 1 yıl içerisinde yüzde 43 değer kaybettiği ortaya çıktı. Şirket aynı zamanda bir önceki yıl da yüzde 9 değer kaybetti. Ayrıca Shulman'ın yönettiği sağlık sektöründe satın aldığı hisselerin yüzde 75 değer kaybetmesi dikkatlerden kaçmadı.