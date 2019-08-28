Kıran-2 ortak operasyonu başladı

Mardin, Şırnak ve Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik "Kıran-2 Ortak Operasyonu" başlatıldı.

Güvenlik kuvvetlerinin ortak katılımıyla Mardin, Şırnak ve Batman kırsalında başlatılan "Kıran-2 Ortak Operasyonu"nu Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mardin'in Midyat ilçesinden yönetiyor.

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Mardin'de operasyon komutanı olarak arazide bulunuyor.

Operasyon, PKK'lı teröristleri yakalamak ve etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depo alanlarını tespit ederek imha etmek amacıyla düzenleniyor.

Operasyon kapsamında 3 ilde jandarma komando, jandarma ve polis özel harekat ile güvenlik korucularından oluşan 117 operasyonel tim görev alıyor.

"Huzuru sürdürmeye kararlıyız"

Mardin Valisi Mustafa Yaman, Batman Valisi Hulusi Şahin, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Mardin'in Midyat ilçesi Yayvantepe Jandarma Karakolunu ziyaret ederek, askerlerle görüştü.

Daha sonra operasyonun yürütüldüğü Dibek kırsalına geçildi. Yaman, burada yaptığı açıklamada, hep beraber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde, İçişleri Bakanının emir ve görüşleriyle Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, Batman ve Şırnak Valisi, Mardin İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdürü, Batman ve Şırnak'ın jandarma komutanları, emniyet müdürleri, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanıyla harekat merkezinde olduklarını söyledi.

Operasyonun dün akşam itibariyle başlattıklarını, bölgede yüzlerce operasyon yapıldığını, bundan sonra da yapılacağını aktaran Yaman, son iki yıldır başta Mardin olmak üzere bölgede hakim olan huzuru sürdürmeye kararlı olduklarını vurguladı.

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Bölgede huzur sürdükçe yatırımların devam ettiğini ifade eden Yaman, şöyle devam etti:

"Biz bölgede jandarma, emniyet personeli ile korucularımız bölge insanının duası ve destekleriyle huzuru sürdürmeye kararlıyız. İnşallah sürdürdüğümüz yüzlerce operasyona katkı olarak dün başlattığımız Kıran-2 Operasyonunda da çok başarılı sonuçlar alacağız. Allah güç kuvvet versin. Bölgede inşallah son teröristi de etkisiz hale getirinceye kadar halkımızın huzurunu sağlamak için bu operasyonlara devam edeceğiz."

Operasyon geniş çaplı

Orgeneral Çetin de dün gece Mardin'in Nusaybin, Midyat ve Ömerli ilçesinin ortasında kalan Bagok Dağı bölgesinde operasyonu başlattıklarını, Mardin, Şırnak ve Batman'ı kapsayan operasyonun geniş çaplı olduğunu belirtti.

Hakkari'de 18 Ağustos'ta Kıran-1 Operasyonu'nu başlattıklarını anımsatan Çetin, Hakkari, Van ve Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinin doğusunu kapsayan operasyonun planlandığı şekilde devam ettiğini, ikinci bir emre kadar da süreceğini aktardı.

Mardin'in Bagok Dağı bölgesi, Batman Mava alanı ve Şırnak'ın İdil ilçesi Cehennem Deresi'ni kapsayan operasyona, yaklaşık 10 tabur gücünde 117 tim bin 750 personelin katıldığı bildiren Çetin, şöyle konuştu:

"Biz bölgemizde Sayın Cumhurbaşkanımızın emir ve direktifleri, Sayın İçişleri Bakanımızın emir ve talimatları doğrultusunda yurt içinde bölgemizde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonları, kesintisiz operasyon mantığıyla gece, gündüz, yaz, kış, soğuk, sıcak demeden 12 ay devam ettireceğiz. Ta ki son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar."

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Çetin, "Yurt içinde şu anda yaklaşık 600'ün altında ve her geçen gün güç kaybeden teröristler artık eylem yapamaz hale gelmiştir. Teröristlerin en son unsurları da temizleninceye kadar operasyonlarımıza devam edeceğiz. Operasyonları etkili bir şekilde devam ettirip ülkemizde kalıcı huzuru sağlayacağız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın." ifadelerini kullandı.

"Verdiğimiz emir, teröristi ara, bul, yok et"

Bakan Soylu'nun az önce kendisini aradığını ve operasyon güçlerine başarı dilediğini aktaran Çetin, ülkede kalıcı huzuru sağlayana, terörü sona erdirinceye kadar kahraman güvenlik güçleriyle operasyonlara devam edeceklerini bildirdi.

Orgeneral Çetin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Operasyonlarda taktiğimiz alan hakimiyetini sağlamak. Alanda, bölgede, kırsalda, dağlarda her neredeyse teröristlerin inlerine girilecek, giriliyor ve girilmeye de devam edilecek. Burada uyguladığımız taktik öncelikle alan hakimiyetini sağlamak. Bütün alanı kontrol altına almak, teröriste ara, bul, yok et taktiği uygulayacak. Bütün komandolarımıza, özel harekat timlerimize verdiğimiz emir, teröristi ara, bul, yok et. Tamamını yok edinceye kadar sürekli operasyon mantığıyla bu faaliyetlerimiz devam edecektir. Hayırlı uğurlu olsun. Allah kazasız, belasız bu operasyonu hedefine ulaştıracak şekilde devam ettirir. Dün akşamdan bu yana operasyon planlandığı şekilde başarılı bir şekilde devam etmektedir."

FOTOĞRAF 34 Mardin, Şırnak ve Batman';da terör örgütü PKK'ya yönelik Kıran-2 Ortak Operasyonu başlatıldı. Güvenlik kuvvetlerinin ortak katılımıyla Mardin, Şırnak ve Batman kırsalında başlatılan Kıran-2 Ortak Operasyonunu Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mardin#39;in Midyat ilçesinden yönetiyor. Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Mardin'de operasyon komutanı olarak arazide bulunuyor. Operasyon, PKK'lı teröristleri yakalamak ve etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depo alanlarını tespit ederek imha etmek amacıyla düzenleniyor. 3 ilde 'Kıran-2 Ortak Operasyonu' başlatıldı Mardin, Şırnak ve Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik "Kıran-2 Ortak Operasyonu" başlatıldı.

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"Bu ihaneti Allah'ın izniyle bu topraklardan söküp atacağız"

Emniyet Genel Müdürü Aktaş da uzun yıllardır insanların canına, malına, namusuna, birliğe ve beraberliğe göz diken bölücü terör örgütünü bütün ülke sathında yok etmek, bütün unsurlarını bertaraf etmek için güvenlik kuvvetlerinin büyük bir mücadele sergilediğini söyledi.

"İnşallah kısa bir süre içerisinde bu bölgedeki bütün teröristlerin inlerine arkadaşlarımız girecek ve inlerini onların başlarına yıkacaklar. Onları ölü veya sağ bertaraf edecekler, etkisiz hale getirecekler." diyen Aktaş, mücadelenin durmadan, dinlenmeden gece gündüz yürütülen büyük bir mücadele olduğunu dile getirdi.

Çok kısa bir süre içerisinde ülke ve milleti, hain terör örgütünden tümüyle kurtaracaklarını ifade eden Aktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu ihaneti Allah'ın izniyle bu topraklardan söküp atacağız. Ben bütün bu mücadeleye destek ve omuz veren bütün arkadaşlarımıza, güvenlik kuvvetlerimize Allah'tan yardım diliyorum. Allah milletimizin birliğini berberliğini bozmasın. Allah bu milletin namusuna, canına, malına göz dikenleri de kahru perişan etsin. İnşallah milletimizin desteğiyle, Allah'ın izniyle bu beladan sonsuza kadar kurtulacağız."

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