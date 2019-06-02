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KIRIKKALE

Kırıkkale Keskin'de AK Parti'nin adayı kazandı

Kırıkkale Keskin'de AK Parti'nin adayı kazandı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Dede Yıldırım kazandı.

Haber Merkezi AA
ARŞİV
ARŞİV

AK Parti adayı Dede Yıldırım 2 bin 426, İYİ Parti adayı Necati Alsancak 2 bin 162 ve MHP adayı Mustafa Alp Sülsipiroğlu 627 oy aldı.

31 Mart Pazar günü yapılan seçimde Keskin ilçesinde, İYİ Parti adayı Necati Alsancak 1806 oy, AK Parti adayı Dede Yıldırım 1799 oy almıştı.

AK Parti adayı Yıldırım, oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunmuş, İlçe Seçim Kurulu, itirazı reddederek tutanaklara yansıyan hatayı düzeltmiş, Yıldırım'ın oyu 1800 olmuş, fark 6'ya düşmüştü. Seçimlerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle İl Seçim Kuruluna yapılan itirazın da kabul edilmemesi üzerine AK Parti, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvurmuştu.

  • İtirazı görüşen YSK, ilçede kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirleyerek, bunun sonucu etkilemesi nedeniyle seçimlerin iptaline hükmetmişti.

"Bize oy verenlerin de vermeyenlerin de hizmetkarıyız"

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, Keskin ilçesinde yenilenen seçimle ilgili "Bugün itibarıyla Allah'a şükür seçimi aldık. Bize oy verenlerin de vermeyenlerin de hizmetkarıyız." dedi.

AK Partililer, resmi olmayan seçim sonuçlarının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Dağdelen, burada yaptığı konuşmada, çok mutlu olduklarını belirterek, Keskinli vatandaşların bugün kendilerini bağrına bastığını söyledi.

"Bugün itibarıyla Allah'a şükür seçimi aldık. Bize oy verenlerin de vermeyenlerin de hizmetkarıyız." diyen Dağdelen, şöyle konuştu:

  • "Bu başarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısıdır. Keskinli vatandaşlarımızın zatıaline olan sevgisi, muhabbeti ve tezahürüdür bu başarı. AK Parti'nin başarısıdır. Bugün Keskin seçimini aldık, inşallah Allah nasip ederse 23 Haziran'da da İstanbul'u alacağız. Güçlü şekilde hizmetlere devam edeceğiz."

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Keskin Belediye Başkan adayı Dede Yıldırım da Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlar ve partililerle bir araya geldi.

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