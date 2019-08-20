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KIRIKKALE

​Kırıkkale'de vatandaşlara ırmağa girmeyin uyarısı

Kırıkkale'de vatandaşlar tek tek uyarıldı

Kırıkkale'de polis ekipleri, son dönemde meydana gelen boğulma vakalarına karşı vatandaşları Kızılıramk'a girmemeleri için tek tek uyararak broşür dağıttı.

Haber Merkezi AA
Kırıkkale'de polis vatandaşlara uyarıda bulunurken.
Kırıkkale'de polis vatandaşlara uyarıda bulunurken.

Kırıkkale'de Bahşılı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Celal Bayar Parkı'nda vatandaşları Kızılırmak'a girmemeleri konusunda uyararak, broşür dağıttı.

BROŞÜR DAĞITARAK UYARDILAR

İlçe Emniyet Müdür Vekili Dursun Ergül, boğulma vakalarına karşı duyarlılığı arttırmak amacıyla hazırladıkları broşürleri vatandaşlara dağıtarak, kendilerini uyardıklarını söyledi.

Kırıkkale'de polisler vatandaşları böyle uyardı.

Boğulma olaylarından daha çok genç vatandaşların etkilendiğini ifade eden Ergül, bu tür olayları engellemek amacıyla bu yöndeki bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının devam edileceğini kaydetti.

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