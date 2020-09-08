Kırklareli'de belediye işçilerinden piknikçilere mesaj: Çöplerle 'ayıp beya' yazdılar

'SÜREKLİ TEMİZLENMESİ VE İLGİLENİLMESİ GEREKİYOR' <br> <br> Bölgedeki turizm işletmeciliği yapan Mustafa Altunhan, özellikle sahilin ve denizin temizliğine çok önem verdiklerini, her işletmenin buna dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Altunhan, Bu sahilleri bir gün değil, yarım gün dahi boş bırakmaya gelmez. Biz işletmemizde sadece kumsalı değil, denizin içini dahi temizliyoruz. Yüzlerce kişi buralarda denize giriyor, bunu yapmak zorundayız. Bizim için önemli olan insanların sağlığı...