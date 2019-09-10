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KONYA

Kırmızı ışık ihlali yapan servis sürücüsüne ceza: 705 TL​

Kırmızı ışık ihlali yapan servis sürücüsüne ceza: 705 TL

Konya'da, kırmızı ışık ihlali yapan servis otobüsü sürücüsüne 705 TL para cezası kesildi. Olay, merkez Meram ilçesi Alakova Caddesi'nde meydana geldi. 42 C 0983 plakalı öğrenci servis otobüsünün sürücüsü, trafik ışığında bekleyen diğer araç sürücülerine aldırış etmeden, önce şerit ihlali yaptı ardından da kırmızı ışıkta yolun karşısına geçti.

Haber Merkezi DHA
Kırmızı ışık ihlali yapan servis sürücüsü Mükremin U.
Kırmızı ışık ihlali yapan servis sürücüsü Mükremin U.

Servis sürücüsü hem kendisinin hem de diğer araç sürücülerinin hayatını tehlikeye atarken, o anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

  • Görüntülerin sosyal medyada ve basında yer almasıyla harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Sürücünün Mükremin U. olduğunu belirledi.

Ardından polis, yaptığı takip sonucu Mükremin U.'yu kısa sürede yakaladı. Mükremin U.'ya, 'Kırmızı ışık ihlali yapmak', 'geçmenin yasak olduğu yerden geçmek' ve 'bakım-onarım formu bulundurmamak' suçlarından toplam 705 TL para cezası kesildi. Öğrenci servisinin işçi servisi olarak da kullanıldığı ancak kırmızı ışık ihlali sırasında otobüsün boş olduğu öğrenildi.

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